Test – MOVA ViAX 300 : une solution intelligente et sans fil pour les petits jardins

Le marché des robots tondeuses évolue à une vitesse impressionnante. Il y a encore quelques années, les modèles réellement intelligents et capables de fonctionner sans câble périphérique étaient réservés à des appareils haut de gamme dépassant facilement les 1500 euros. Aujourd’hui, les choses changent progressivement, et MOVA compte bien accélérer cette démocratisation avec son nouveau robot tondeuse : le MOVA ViAX 300.

Pensé pour les jardins de petite taille, ce modèle promet une installation ultra simple, une navigation basée sur l’intelligence artificielle et une gestion entièrement sans fil du terrain. Sur le papier, cela semble particulièrement séduisant, surtout pour les utilisateurs qui ne veulent pas passer une journée entière à installer des câbles dans leur jardin.

Après avoir découvert les différentes fonctionnalités du MOVA ViAX 300, voici mon avis complet sur ce robot tondeuse qui pourrait bien devenir une référence abordable dans sa catégorie.

Un design compact qui inspire immédiatement confiance

Dès l’ouverture du carton, le MOVA ViAX 300 donne une bonne première impression. Le robot adopte un design moderne avec une combinaison de noir mat et de rouge qui lui donne un côté assez premium malgré son positionnement tarifaire plus accessible.

Le gabarit reste relativement compact, ce qui permet au robot de circuler facilement dans les petits jardins ou les zones plus étroites. MOVA annonce d’ailleurs une capacité à naviguer dans des passages de seulement 60 cm de large, ce qui peut faire une vraie différence dans certains jardins urbains ou terrains segmentés.

La qualité de fabrication paraît sérieuse. Les plastiques sont correctement assemblés et l’ensemble semble conçu pour résister à une utilisation régulière en extérieur. On sent que MOVA a voulu proposer un produit simple mais soigné.

La station de recharge reste elle aussi très discrète. Contrairement à certains robots tondeuses imposants, le ViAX 300 ne défigure pas le jardin une fois installé.

Une installation sans câble qui change réellement l’expérience

C’est probablement le point qui m’a le plus marqué avec ce MOVA ViAX 300. Historiquement, installer un robot tondeuse était souvent une véritable corvée. Il fallait poser des dizaines de mètres de câble périphérique, parfois les enterrer, vérifier les zones de passage et ajuster régulièrement l’installation.

Ici, tout cela disparaît.

Le MOVA ViAX 300 fonctionne entièrement sans câble périphérique grâce à son système UltraEyes™ 1.0 basé sur une double caméra HDR et une intelligence artificielle capable d’analyser le terrain.

Dans la pratique, l’installation devient extrêmement simple :

on place la station de charge ;

on connecte le robot ;

on lance la cartographie via l’application ;

on définit le périmètre ;

le robot analyse automatiquement le terrain.

L’application MOVAhome guide très bien l’utilisateur durant cette étape. Même quelqu’un qui découvre l’univers des robots tondeuses peut s’en sortir sans difficulté particulière.

Cette simplicité change complètement l’expérience utilisateur. On n’a plus cette sensation de devoir devenir installateur professionnel juste pour automatiser sa tonte.

Une navigation intelligente basée sur l’IA

Le gros argument marketing du MOVA ViAX 300 repose sur sa technologie UltraEyes™. Le robot utilise plusieurs caméras associées à une intelligence artificielle afin de comprendre son environnement en temps réel.

Concrètement, cela lui permet :

de détecter les obstacles ;

d’identifier les bordures ;

de reconnaître les passages ;

d’éviter certains objets laissés dans le jardin.

MOVA annonce une reconnaissance de plus de 300 types d’obstacles différents. Cela inclut aussi bien les jouets d’enfants que les pots de fleurs, les outils oubliés sur la pelouse ou même les animaux domestiques.

Dans les faits, le comportement du robot se montre plutôt convaincant. Le ViAX 300 ne fonce pas aveuglément dans tout ce qu’il rencontre comme certains modèles entrée de gamme. Les déplacements paraissent beaucoup plus naturels et réfléchis.

Le robot utilise également une tonte en trajectoire organisée, généralement en forme de U, plutôt qu’un déplacement totalement aléatoire. Le résultat est immédiatement visible sur la pelouse avec un rendu plus homogène et plus propre.

Cette gestion intelligente des déplacements permet aussi d’optimiser l’autonomie et de réduire les temps de tonte.

Des performances cohérentes pour les petits jardins

Le MOVA ViAX 300 est conçu pour des terrains allant jusqu’à 300 m². Cela le destine principalement :

aux petits jardins urbains ;

aux maisons de lotissement ;

aux résidences secondaires ;

aux espaces verts relativement simples.

Sa largeur de coupe de 20 cm reste cohérente pour ce type de surface. Ce n’est évidemment pas un modèle destiné aux grands terrains de plusieurs milliers de mètres carrés, mais ce n’est pas son objectif.

La hauteur de coupe peut être réglée entre 20 et 60 mm. Cela permet de s’adapter à différents types de pelouses selon la saison ou les préférences de l’utilisateur.

L’autonomie annoncée tourne autour de 50 minutes avec un temps de recharge d’environ 45 minutes. Dans la pratique, cela suffit largement pour couvrir la majorité des petits jardins visés par ce modèle.

Le robot retourne automatiquement à sa station lorsque la batterie devient faible avant de reprendre ensuite son cycle de tonte.

Une gestion des pentes étonnamment efficace

Malgré son positionnement relativement accessible, le MOVA ViAX 300 se montre capable de gérer des pentes allant jusqu’à 40 %.

C’est un excellent résultat pour cette catégorie de produit. Beaucoup de jardins possèdent aujourd’hui des petites zones inclinées, des accès en pente ou des terrains légèrement vallonnés.

Le ViAX 300 conserve une bonne stabilité grâce à ses roues bien dimensionnées et à son centre de gravité relativement bas. Même sur des terrains légèrement irréguliers, le comportement reste rassurant.

Bien sûr, on reste loin des robots ultra haut de gamme capables d’affronter des terrains très complexes ou accidentés, mais pour une utilisation classique, les performances sont largement suffisantes.

Un robot particulièrement silencieux

Autre élément très agréable : le niveau sonore.

Le MOVA ViAX 300 reste discret en fonctionnement avec un niveau sonore inférieur à 57 dB selon les données constructeur. Dans les faits, il peut fonctionner sans réellement déranger les occupants de la maison.

C’est un vrai avantage pour les utilisateurs qui souhaitent programmer des tontes en soirée ou tôt le matin sans gêner le voisinage.

Comparé à une tondeuse thermique classique, la différence est évidemment énorme.

Une application moderne et agréable à utiliser

L’application MOVAhome apporte un vrai plus à l’expérience globale.

L’interface est claire, moderne et suffisamment intuitive pour être prise en main rapidement. Depuis son smartphone, il est possible :

de lancer une tonte ;

de programmer les horaires ;

de créer des zones interdites ;

de gérer différentes cartes ;

de suivre l’état du robot ;

de modifier certains paramètres de tonte.

La création de zones interdites directement depuis l’application est particulièrement pratique. Cela permet d’éviter facilement certains massifs de fleurs ou des zones plus fragiles du jardin sans devoir modifier physiquement l’installation.

Une vraie démocratisation des robots tondeuses intelligents

Ce qui rend finalement le MOVA ViAX 300 particulièrement intéressant, c’est son rapport entre fonctionnalités et simplicité.

Pendant longtemps, les robots tondeuses intelligents sans fil étaient réservés à une clientèle prête à investir des sommes très importantes. MOVA tente ici de rendre ces technologies beaucoup plus accessibles.

Et honnêtement, le résultat est plutôt convaincant.

Le ViAX 300 réussit à offrir :

une installation ultra simple ;

une navigation intelligente ;

une cartographie moderne ;

une bonne gestion des obstacles ;

une utilisation agréable au quotidien.

Tout cela dans un format compact et relativement abordable.

Mon avis sur le MOVA ViAX 300

Le MOVA ViAX 300 représente exactement le type de produit que beaucoup d’utilisateurs attendaient. Il simplifie énormément l’accès aux robots tondeuses modernes.

J’ai particulièrement apprécié :

la simplicité d’installation ;

la navigation bien plus intelligente que sur les anciens modèles ;

le fonctionnement silencieux ;

l’application bien pensée.

Bien sûr, les très grands terrains ou les jardins extrêmement complexes préféreront probablement des modèles plus évolués avec LiDAR ou RTK haut de gamme. Mais pour un petit jardin classique, le ViAX 300 fait clairement le travail.

Il réussit surtout à rendre la tonte automatisée beaucoup moins contraignante qu’avant.

Conclusion sur le Mova ViAX 300

Avec le ViAX 300, MOVA signe un robot tondeuse particulièrement cohérent pour les petits jardins. Facile à installer, agréable à utiliser et suffisamment intelligent pour éviter les principaux pièges du quotidien, il représente une excellente porte d’entrée dans l’univers des robots tondeuses modernes.

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