Test Epomaker RT100 Pro : deux semaines avec le clavier 1800 rétro à 100 euros

Epomaker nous a envoyé son RT100 Pro pour ce test, et je l’ai gardé sur mon bureau pendant presque deux semaines. Uniquement chez moi, jamais en mobilité, et c’est le premier point qu’il faut clarifier. Avec son châssis ABS glossy de 1,3 kg et son format imposant, ce clavier n’est pas du tout fait pour faire le trajet jusqu’au bureau. Le plastique brillant marquerait au premier sac à dos, et de toute façon le gabarit décourage l’idée même de le déplacer. C’est un clavier de poste fixe, et il faut l’aborder comme tel.

Mon setup pour ce test est simple. D’un côté ma tour perso, de l’autre le laptop du boulot, un écran central entre les deux. Le RT100 Pro a remplacé temporairement mon clavier de référence au quotidien, mon fidèle Steelseries Apex Pro TKL Gen 3. C’est ce qui me donne un point de comparaison direct sur la frappe, la précision et le confort. J’ai pas mal joué pendant la période de test (Gamble With Your Friends, Split Fiction, Elden Ring Nightreign), et j’ai aussi bossé dessus pendant mes journées de développeur web. Voici le bilan complet de ces deux dernières semaines.

Notre avis sur l’Epomaker RT100 Pro en bref

Le RT100 Pro est un clavier 1800 confortable qui mise tout sur la productivité fixe. Il propose un pavé numérique conservé, touches multimédia dédiées, knob de volume et écran TFT amovible. La frappe est agréable grâce au gasket mount et aux Creamy Jade, le RGB est soigné, l’autonomie tient largement la semaine. En face, la coque ABS glossy n’est pas la meilleure idée d’Epomaker à mon sens, l’écran reste plus décoratif qu’utile, et les switches manquent un peu de vivacité en jeu compétitif. À 100 euros sur le site officiel, il offre un rapport qualité/prix qui mérite qu’on s’y intéressent. À 139,99 euros sur Amazon, c’est… discutable.

Produit disponible sur EPOMAKER RT100 Pro Clavier Mécanique Tri-Mode, Écran Hot-Swap 1,54", Molette, Keycap PBT Mac, Gasket Thocky, RVB,Pilote Personnalisable, Clavier Gaming sans Fil BT/2,4G,QWERTY (Blanc, Creamy Jade)

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Un design rétro plaisant, mais une coque qui demande des précautions

Le RT100 Pro reprend l’esthétique vintage de la gamme RT : keycaps crème, accents vert avocat, knob crème. On est dans le même registre que l’Epomaker Glyph qui sort bientôt en test chez LCDG, et c’est franchement réussi pour qui aime ce style. Le clavier en jette une fois posé sur un bureau.

Petit bémol important par contre. Le châssis est en ABS finition brillante, et ça pose deux problèmes. Visuellement, je trouve que ça fait moins haut de gamme qu’une finition mate ou légèrement brossée. À l’usage, le plastique va se rayer vite. C’est l’une des raisons pour lesquelles je ne le sortirais jamais de mon bureau. Sur 1,3 kg en plus, vous y réfléchirez à deux fois avant de le mettre dans le sac à dos.

Triple connectivité, latence et autonomie : du concret

Comme l’ensemble de la gamme RT, l’Epomaker RT100 Pro propose la triple connectivité : USB-C filaire, dongle 2,4 GHz et Bluetooth 5.0, oui tout le monde est là. RAS de ce côté. Le dongle se range magnétiquement à l’arrière du clavier, avec un cache, lui aussi aimanté. Ça semble être un détail, mais, j’apprécie particulièrement cette attention, surtout quand on connait l’art de perdre le dongle dans un tiroir, ou ailleurs.

Pour les chiffres précis, Epomaker annonce 4 ms de latence en filaire (poll rate 1000 Hz). Il y a également 8 ms en 2,4 GHz (1000 Hz également), et 16 ms en Bluetooth (125 Hz seulement). En clair, pour du jeu sérieux, on s’oriente plus vers le filaire ou le dongle. Le Bluetooth est suffisant pour la bureautique et la navigation, moins pour du compétitif.

La mémoire interne permet d’associer jusqu’à cinq appareils au total toutes connexions confondues. Le switch entre devices passe par un raccourci clavier, et ça se fait sans accroc. Pour mon setup PC perso + laptop pro, c’est exactement ce qu’il me fallait : un câble en moins, et une transition fluide en fin de journée ou pendant les pauses.

Côté autonomie, la batterie 5000 mAh tient bien. J’ai chargé le clavier avant le début du test, puis une seconde fois au bout d’une semaine. En usage quotidien intensif avec le RGB à fond et l’écran actif, on est sur environ 45 heures d’autonomie. On pourrait même tirer plus en baissant le RGB.

Format 1800, touches multimédia et knob : la vraie force du RT100 Pro

C’est ici que le Epomaker RT100 Pro marque des points. Le format 1800 (97 touches plus l’écran, pavé numérique collé au bloc principal, sans espacement façon full-size) garde l’essentiel pour la productivité : PgUp, PgDn, Home, End, plus le pavé numérique complet. Pour quelqu’un qui code et qui jongle entre IDE, tableurs et navigateur, c’est un vrai confort.

Mon Apex Pro TKL Gen 3 sacrifie justement ce pavé numérique. Je l’avoue, repasser dessus après deux semaines avec le RT100 Pro me fait toujours un peu râler. C’est typique des claviers Epomaker comme le RT80 ou le TH108 Pro : la marque comprend ce que veulent les utilisateurs hybrides bureau/jeu.

Au-dessus du pavé numérique, Epomaker a placé une rangée de touches dédiées au contrôle multimédia (lecture, pause, navigation). Sur la droite, le knob gère le volume et le mute par pression. Tout fonctionne en arrière-plan, sans alt-tab, sans sortir du focus. En réunion, en stream ou en pleine partie, c’est exactement le genre de détail qu’on apprécie au quotidien.

Pour finir avec les touches, ce qui est cool avec ce clavier en particulier, c’est qu’Epomaker fournit plein de keycaps pour personnaliser certaines touches. En clair, si vous vous en foutez complétement de PgUp et PgDn, ce que je comprendrai totalement parce que moi aussi, vous pouvez installer une autre keycaps et re-mapper le clavier. C’est tout le principe du hot-swappable, sauf qu’ici on a bien plus de choix que d’habitude.

Keycaps PBT, switches Creamy Jade et frappe

L’Epomaker RT100 Pro embarque 103 keycaps en PBT dye-sublimation, profil MDA dans la lignée du RT100 original. Le PBT est plus résistant à l’usure que l’ABS classique, et le dye-sub garantit que les légendes ne s’effaceront pas avec le temps. La texture est légèrement granuleuse, agréable au toucher. Bon point ici aussi.

La structure gasket mount combinée aux cinq couches d’amortissement (PORON, silicone, IXPE, PET, pads de socket) donne une sensation moelleuse, sans flex excessif. Les Creamy Jade d’Epomaker, des switches linéaires lubrifiés en usine, produisent un thock plus profond et plus rond qu’un Cherry MX Red classique, qui sonne plus sec et plus aigu. Comparé à un Razer Green (tactile clicky), on est sur un univers complètement différent : pas de clic perceptible, pas de bump tactile, juste une frappe propre et un son satisfaisant.

Côté RGB, c’est du Epomaker classique : couleurs vives, effets arc-en-ciel maitrisé, brillance correcte. C’est plutôt un argument de vente concret qu’un détail oubliable.

L’écran amovible : sympa quelques jours, vite oublié

Le clavier Epomaker RT100 Pro propose un écran TFT de 1,54 pouce qui affiche l’heure, la date, le niveau de batterie et le statut Bluetooth. Il est hot-swappable et peut être remplacé par quatre touches programmables. La première fois que je l’ai vu allumé, j’ai trouvé ça cool. Au bout de trois jours, je n’y prêtais déjà plus attention. Pendant Elden Ring Nightreign en plein écran, j’ai effectivement jeté un œil pour voir l’heure une ou deux fois sans quitter le jeu. Utile ? Passablement. Indispensable ? Clairement pas.

C’est typiquement le genre de feature qui plaira à qui aime customiser son setup. Pour les autres, c’est un gadget. Honnêtement, j’aurais préféré que la place soit utilisée pour autre chose, ou simplement laissée libre avec un design plus épuré.

En jeu et en télétravail : confortable mais un peu mou

J’ai pas mal joué pendant ces deux semaines, mais sans FPS compétitif cette fois (pas de Valorant au programme). Sur Gamble With Your Friends et Split Fiction, l’Epomaker RT100 Pro fait largement le job. C’est du party game ou de la coop qui ne demande pas une vivacité extrême. Sur Elden Ring Nightreign en revanche, là où la précision des parades et des esquives compte, j’ai senti la différence avec mon Apex Pro TKL Gen 3 et ses switches Hall Effect (que je l’aime lui).

Les Creamy Jade sont confortables, profonds, satisfaisants à taper, mais ils manquent un peu de nervosité à mon goût. Une pression franche, un retour rapide, une saisie qui claque : c’est ce que je préfère, et c’est ce que j’ai du mal à retrouver ici. Le RT100 Pro est un peu mou. En effet, c’est mon ressenti personnel après une période avec un clavier nettement plus orienté gaming compétitif.

En télétravail (dev), aucun problème. La frappe est confortable sur de longues sessions, le pavé numérique est un plus, et le silence relatif des switches n’a dérangé personne en visio.

Rapport qualité/prix de l’Epomaker RT100 Pro

À 139,99 euros sur Amazon, le RT100 Pro joue dans la cour des claviers premium mid-range, et la concurrence est rude. Dur de justifier un tel prix. À 100 euros environ sur le site officiel d’Epomaker, c’est une tout autre histoire. À ce tarif, vous obtenez un layout 1800, le hot-swap, la triple connectivité, un gasket mount sérieux, des keycaps PBT dye-sub, un knob fonctionnel, un RGB bien dosé et le controversé « écran rigolo ». Le rapport qualité/prix vient de passer de « mouais » à « mmh, sympa celui-là ». Je le recommande si vous vous sentez intrigué après avoir lu ce test. Et si vous l’achetez, surtout, faites-le sur le site officiel (c’est safe).

Conclusion : pour qui l’Epomaker RT100 Pro vaut-il le coup ?

L’Epomaker RT100 Pro confirme ce que la marque sait faire de mieux : des claviers fonctionnels, agréables à la frappe, bien équipés sans trop exploser le budget. Le format 1800 est une vraie réussite pour qui travaille avec un pavé numérique, et la triple connectivité multi-devices est exactement ce qu’il faut pour un setup hybride PC + laptop.

Encore une fois, je le recommande. Pour les personnes qui cherchent un clavier polyvalent pour du travail intensif avec pavé numérique. Il est aussi pour ceux qui aiment le hot-swap pour customiser leurs switches. Et finalement, à ceux qui kiffent l’esthétique rétro et un RGB soigné. Le knob et les touches multimédia sont la cerise sur le gâteau pour les setups bureau/détente.

Je ne le recommande pas si vous cherchez un clavier nerveux et précis pour du jeu compétitif (cap sur du Hall Effect ou des switches plus rapides), si vous voulez transporter votre clavier régulièrement, ou si les fioritures type écran décoratif ne vous parlent pas du tout. Vous ferez une meilleure affaire en allant sur du plus sobre.

Produit disponible sur EPOMAKER RT100 Pro Clavier Mécanique Tri-Mode, Écran Hot-Swap 1,54", Molette, Keycap PBT Mac, Gasket Thocky, RVB,Pilote Personnalisable, Clavier Gaming sans Fil BT/2,4G,QWERTY (Blanc, Creamy Jade)

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