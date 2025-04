TEST – Epomaker TH85 : le clavier 80 % qui veut tout faire (et s’en sort bien)

Le Epomaker TH85 s’adresse à ceux qui cherchent un clavier mécanique compact, sans trop de compromis. Pour 80 dollars, ce modèle 80 % propose une triple connectivité, une bonne autonomie, un design agréable et une expérience de frappe convaincante. Ce n’est pas un clavier haut de gamme, mais il offre suffisamment pour mériter qu’on s’y intéresse, surtout à ce tarif.

Epomaker TH85 : Notre avis en bref

Le TH85 combine l’essentiel : connectivité complète (USB-C, Bluetooth, 2.4 GHz), rétroéclairage RGB réussi, autonomie solide avec une batterie de 4000 mAh, et switches hotswap d’origine doux et réactifs. Son châssis en plastique ABS reste confortable au quotidien, malgré quelques finitions légèrement perfectibles. Le logiciel est basique, mais fonctionnel. Pour son prix, il tient clairement sa promesse. Le clavier est également compatible Mac et Windows.

Une conception simple mais bien pensée

Le design du TH85 suit les codes habituels d’Epomaker, avec un look épuré et un motif de base qui met en valeur le RGB. Le boîtier en plastique ABS offre une sensation plutôt agréable sous les doigts, et le châssis est suffisamment rigide pour une utilisation quotidienne sans souci.

C’est un clavier qui fait bonne impression sur un bureau. Rien de rédhibitoire, mais à noter pour les plus exigeants.

Epomaker TH85 : Frappe, confort et utilisation

Les switches d’origine (dans notre cas, des modèles « Creamy Jade Switch ») offrent une frappe douce, fluide et relativement silencieuse. On s’y sent bien que ce soit pour écrire, jouer ou simplement naviguer. Le format 80 % conserve les touches essentielles tout en économisant de l’espace. Le clavier est hotswapable, ce qui laisse la possibilité de changer les switches sans soudure, selon ses préférences.

En jeu, notamment sur des FPS, la réactivité est bonne. En rédaction, le confort est au rendez-vous, grâce à une course bien calibrée et une bonne stabilité des touches.

Autonomie et connectivité du TH85

Avec ses 4000 mAh, le TH85 peut tenir plus d’une semaine sans recharge en utilisation quotidienne, même avec le rétroéclairage activé. C’est mon cas à moi sachant que je passe quand même pas mal de temps entre la chaise et le bureau.

Côté connectivité, le clavier propose les trois modes attendus : Bluetooth, 2.4 GHz, et USB-C filaire. Le passage entre les modes est rapide. Tout est clair dans le manuel concernant chaque modes de connexion. Pour ce que est des connexions Bluetooth et 2.4 GHz, je n’ai pas eu une seule déconnexion ou sensation de latence.

Epomaker Driver : le logiciel simple, sans plus

Le logiciel Epomaker Driver permet de régler l’éclairage, de personnaliser quelques touches et de créer des macros. Il fait le minimum, sans grande profondeur. L’interface est claire, mais manque un peu de possibilités face à certains concurrents. Cela dit, pour un clavier dans cette gamme de prix, on pardonne ces limites.

Rapport qualité/prix du Epomaker TH85

Proposé à 80 dollars, le TH85 est très bien placé. Il offre une jolie pièce pour le setup, une connectivité complète, un RGB réussi, et une vraie autonomie. À ce tarif, rares sont les modèles aussi équilibrés. Il ne concurrence presque les références haut de gamme, mais dans sa catégorie, il tient parfaitement son rang.

Epomaker TH85 : Conclusion

Le Epomaker TH85 est un clavier simple, efficace et bien conçu. Il s’adresse à ceux qui veulent une solution compacte, agréable à utiliser, sans se ruiner. Il n’est pas parfait, mais il réussit là où ça compte : la frappe, l’autonomie, la connectivité. Ceux qui veulent un peu plus de personnalisation peuvent regarder du côté du Epomaker RT80, mais pour une majorité d’utilisateurs, le TH85 suffira largement.