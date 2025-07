Test – Marshall Emberton III : l’icône rock toujours en balade

Marshall continue de faire vibrer les amateurs de musique nomade avec la troisième génération de sa petite enceinte star : l’Emberton III. Fidèle à l’esthétique rock vintage de la marque tout en intégrant des améliorations techniques bienvenues, cette nouvelle mouture promet une expérience encore plus riche. Elle est plus simple, et surtout plus endurante. Derrière son look d’ampli de concert miniaturisé, tient-elle vraiment la promesse d’une évolution réussie ? Nous avons passé plusieurs jours à l’éprouver en toutes circonstances. Voici notre verdict.

Design : toujours aussi iconique

Dès le déballage, le charme opère. L’Emberton III reprend les grandes lignes de ses devancières avec ce design rétro signature : une grille métallique en façade arborant fièrement le logo Marshall en lettres blanches. Le revêtement est en caoutchouc noir façon cuir grainé, et le bouton multidirectionnel doré au sommet est comme un clin d’œil assumé aux amplis de scène.

Les finitions sont impeccables. L’ensemble respire la solidité, et Marshall affirme utiliser 70 % de plastique recyclé sans PVC. C’est un geste louable dans une industrie encore trop peu engagée sur ce terrain. Compacte (68 x 160 x 76 mm) et pesant à peine 700 grammes, elle se glisse aisément dans un sac sans trop se faire sentir.

Autre point rassurant : la certification IP67, qui la rend totalement résistante à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau. De quoi l’emmener sans crainte en bord de piscine, en randonnée ou sur la plage.

Ergonomie et connectivité : la simplicité comme mot d’ordre

La navigation se fait via le seul bouton central multidirectionnel, qui gère tout : lecture/pause, volume, pistes suivantes/précédentes, allumage/extinction. À cela s’ajoute un bouton dédié au Bluetooth. Un indicateur d’autonomie sous forme de LED complète le dispositif.

L’appairage Bluetooth (version 5.3 LE) est rapide et stable. La portée reste très correcte, autour de 10 mètres sans obstacle. Bonne surprise : l’application Marshall Bluetooth (iOS/Android) permet enfin d’accéder à quelques réglages supplémentaires. On y trouve un égaliseur graphique ou la gestion des mises à jour OTA.

L’Emberton III assume son rôle d’enceinte musicale pure, sans s’encombrer de fonctions annexes.

Son : un vrai mur de son dans un petit corps

C’est là que Marshall marque encore des points. Malgré ses dimensions réduites, l’Emberton III déploie un son riche, puissant et bien équilibré. La marque annonce une puissance de 2 x 10 watts en stéréo. Celle-ci est propulsée par deux haut-parleurs large bande et deux radiateurs passifs.

Le résultat est bluffant : les basses sont profondes et fermes sans dominer. Les médiums sont parfaitement définis, et les aigus clairs sans être agressifs. La spatialisation True Stereophonic, héritée des modèles précédents, donne une vraie ampleur à la scène sonore, même en extérieur.

Le volume maximal est impressionnant pour sa taille, suffisant pour animer une soirée dans un salon ou autour d’un feu de camp. Même à pleine puissance, la distorsion reste contenue. C’est la preuve d’un bon calibrage.

Autre amélioration par rapport à l’Emberton II : une meilleure séparation des instruments, surtout en musique acoustique ou jazz. On distingue plus clairement les différents registres, preuve d’un rendu sonore affiné.

Autonomie : l’Emberton tient la distance

Marshall promet plus de 30 heures d’autonomie avec une seule charge, et notre test terrain confirme largement cette promesse. À volume moyen, l’enceinte a tenu environ 32 heures, un excellent score pour sa catégorie.

La recharge se fait via USB-C (comptez environ 2 heures pour une recharge complète), et l’on apprécie l’indicateur LED qui permet de suivre le niveau de batterie de façon claire.

Conclusion : une référence toujours plus solide

Avec l’Emberton III, Marshall affine sans révolutionner une formule qui a déjà largement séduit. Son design emblématique, le son puissant et richement spatialisé, et son autonomie hors norme en font une enceinte portable de très haute volée. Les petits plus, comme l’équaliseur via appli, confirment l’attention portée aux détails et à l’expérience utilisateur.

Certes, elle reste légèrement plus chère que certaines concurrentes (environ 170 € au lancement). Cependant, l’absence de prise jack et de mode Stack pourra en rebuter quelques-uns. Mais pour ceux qui cherchent une enceinte portable premium, à la fois lookée et sonorement irréprochable, c’est un choix évident.

