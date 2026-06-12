TEST – Intel Core Ultra 7 270K Plus et 5 250K Plus : Intel revient enfin dans la course ?

Les Intel Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus arrivent à un moment important pour Intel. La marque devait corriger le tir après une première génération Core Ultra 200S pas toujours convaincante. Ces nouveaux modèles K Plus veulent donc reprendre la main, avec plus de cœurs, un meilleur support mémoire, et des performances revues à la hausse. Le Core Ultra 7 270K Plus vise le haut de gamme raisonnable, tandis que le Core Ultra 5 250K Plus attaque le milieu de gamme. Les deux processeurs misent sur une architecture Arrow Lake rafraîchie, une plateforme LGA1851, et un NPU Intel AI Boost. Reste une question simple : Intel revient-il vraiment dans la course face à AMD ?

Notre avis en bref sur les Intel Core Ultra K Plus

Les Intel Core Ultra K Plus sont une vraie bonne surprise. Intel ne propose pas ici une révolution complète, mais un refresh très solide. Les performances progressent nettement, surtout en productivité, en encodage, en compilation et en multitâche. En jeu, les résultats sont également bons, même si les Ryzen X3D gardent l’avantage pour les joueurs les plus exigeants. Le Core Ultra 5 250K Plus impressionne par son rapport performances/prix. Le Core Ultra 7 270K Plus se montre plus confortable pour les usages lourds. Nous n’avons pas réalisé une suite complète de benchmarks en interne, mais nos essais sur Pragmata, Valorant et plusieurs usages IA confirment une excellente réactivité. Au global, Intel propose enfin une génération plus convaincante.

Unboxing des Intel Core Ultra K Plus

Les Intel Core Ultra K Plus arrivent dans un packaging classique pour des processeurs desktop modernes. L’emballage reste compact, propre et suffisamment robuste pour protéger le CPU pendant le transport. Intel ne cherche pas à en faire trop. On retrouve un produit bien présenté, avec une mise en avant claire de la gamme Core Ultra. Ces processeurs restent de petits composants fragiles, mais le conditionnement protège correctement les contacts et le boîtier. Nous avons reçu le nôtre dans un kit press toutefois, ne vous étonnez pas d’un packaging particulier.

Comme souvent avec les modèles K chez Intel, il ne faut pas compter sur un ventirad fourni. Ce choix reste logique, puisque ces processeurs visent des configurations plus avancées. Un Core Ultra 7 270K Plus ou un Core Ultra 5 250K Plus mérite un vrai système de refroidissement. Cela vaut encore plus pour le 270K Plus, dont la consommation peut monter haut en charge lourde. Il faudra donc prévoir un bon ventirad ou un watercooling AIO adapté.

Fiche technique des Intel Core Ultra K Plus

Le Core Ultra 7 270K Plus se place comme le modèle le plus puissant des deux. Il embarque 24 cœurs, répartis entre 8 P-cores et 16 E-cores. Il atteint 5,5 GHz en fréquence turbo maximale. De plus, il dispose aussi de 36 Mo de cache Intel Smart Cache et d’un NPU Intel AI Boost. Son tarif recommandé se situe autour de 350 euros. Le Core Ultra 5 250K Plus descend d’un cran (250 euros), mais garde une fiche technique très agressive. Il propose 18 cœurs, avec 6 P-cores et 12 E-cores. Sa fréquence turbo monte à 5,3 GHz, avec 30 Mo de cache.

Caractéristique Core Ultra 7 270K Plus Core Ultra 5 250K Plus Cœurs 24 18 P-cores 8 6 E-cores 16 12 Threads 24 18 Fréquence turbo max 5,5 GHz 5,3 GHz Cache 36 Mo 30 Mo Puissance de base 125 W 125 W Puissance turbo max 250 W 159 W Mémoire DDR5 jusqu’à 7200 MT/s DDR5 jusqu’à 7200 MT/s PCIe 5.0 et 4.0 5.0 et 4.0 GPU intégré Intel Graphics Intel Graphics NPU Intel AI Boost Intel AI Boost TOPS NPU 13 TOPS 13 TOPS Socket LGA1851 LGA1851

Cette fiche technique montre bien la logique de cette génération. Intel pousse le nombre de cœurs, surtout sur le Core Ultra 5 250K Plus. Le processeur ne se contente plus d’un positionnement de milieu de gamme classique. Il devient une vraie option pour travailler, jouer et lancer des tâches lourdes sans exploser le budget. Le Core Ultra 7 270K Plus conserve toutefois une marge plus confortable, notamment en rendu, encodage et usage professionnel.

Produit disponible sur Intel® Core™ Ultra 7 Processor 270K Plus 24 (8 P-Cores + 16 E-Cores) up to 5.5 GHz

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Produit disponible sur Intel® Core™ Ultra 5 Processor 250K Plus 18 (6 P-Cores + 12 E-Cores) up to 5.3 GHz

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Installation et plateforme LGA1851

L’installation ne change pas vraiment par rapport aux autres processeurs Intel récents. Il faut une carte mère compatible LGA1851, une mémoire DDR5 adaptée et un refroidissement sérieux. Le montage reste simple, mais il demande de la précision. Comme toujours, il faut éviter de toucher les contacts et vérifier le bon verrouillage du socket. Une mise à jour BIOS peut aussi être nécessaire selon la carte mère utilisée.

La plateforme LGA1851 reste toutefois l’un des points les plus discutables. Elle fonctionne bien, mais son avenir paraît moins rassurant que celui de l’AM5 chez AMD. Pour une configuration neuve, c’est un élément à prendre en compte. Cela ne retire rien aux qualités des processeurs, mais cela peut peser dans un achat long terme. Intel compense avec de très bonnes performances immédiates, un bon support DDR5 et une plateforme globalement moderne.

Performances synthétiques

Nous n’avons pas réalisé notre propre batterie complète de benchmarks, suite à quelques soucis sur notre table de configuration. Il faut donc lire cette partie comme une synthèse des résultats relevés par la presse spécialisée, croisée avec notre ressenti en usage réel. Le Core Ultra 7 270K Plus ressort très fort en applicatif. Il se montre souvent devant le Core Ultra 7 265K, parfois proche de processeurs bien plus chers. En Cinebench, Blender, 7-Zip ou Handbrake, il confirme son orientation productive. La hausse du nombre de cœurs et les optimisations apportées à Arrow Lake font clairement la différence.

Le Core Ultra 5 250K Plus impressionne encore plus dans son segment. Face à un Ryzen 5 9600X, il prend souvent l’avantage en multi-core. Il se montre aussi très compétitif face à des modèles plus chers. Les résultats relevés dans Cinebench, Blender et 7-Zip montrent un processeur très polyvalent. Photoshop reste une exception importante, avec des Ryzen encore souvent devant. Mais pour du rendu, de la compression, de l’encodage ou de la compilation, le 250K Plus devient l’un des modèles les plus intéressants de sa gamme.

Performances en jeu

En jeu, les Core Ultra K Plus livrent une expérience très solide. Nous avons surtout joué à Pragmata et Valorant. Pragmata permet de tester un usage plus moderne, avec une charge graphique plus marquée et un besoin de stabilité général. Valorant représente l’exact opposé. Le jeu reste léger, compétitif, très nerveux, et sensible à la régularité des images. Dans les deux cas, l’expérience s’est montrée fluide. Nous n’avons pas constaté de saccades gênantes, ni de comportement anormal. Le processeur ne donne jamais l’impression de limiter la machine.

Cela ne veut pas dire qu’Intel reprend la couronne absolue du gaming. Les Ryzen X3D restent devant dans beaucoup de scénarios, surtout en 1080p avec une carte graphique très puissante. La presse spécialisée montre encore un avantage clair pour les Ryzen 7 7800X3D et 9800X3D dans plusieurs jeux. Le Core Ultra 7 270K Plus reste toutefois le meilleur CPU gaming Intel du moment dans cette gamme. Le Core Ultra 5 250K Plus, lui, propose un niveau très convaincant pour son prix. Pour un joueur qui fait aussi de la création, du montage ou de l’IA locale, l’équilibre devient intéressant.

Efficacité énergétique et refroidissement

La consommation reste le principal défaut de cette génération. Le Core Ultra 7 270K Plus peut monter haut en charge lourde. Sa puissance turbo maximale annoncée atteint 250 W. Dans les tests presse, il consomme nettement plus que certains Ryzen équivalents, surtout en rendu ou en calcul multi-core prolongé. Il faudra donc une alimentation correcte et un refroidissement sérieux. Un petit ventirad d’entrée de gamme n’a pas vraiment sa place ici.

Le Core Ultra 5 250K Plus s’en sort mieux, mais il reste lui aussi assez énergivore pour son segment. Sa puissance turbo maximale annoncée atteint 159 W. En jeu, la consommation paraît plus raisonnable. En applicatif lourd, elle grimpe davantage. Cela ne rend pas ces processeurs mauvais, mais AMD conserve souvent une meilleure efficacité énergétique. Intel revient fort en performances, mais pas encore totalement en rendement.

Fonctionnalités supplémentaires

Intel AI Boost

Les Core Ultra K Plus intègrent un NPU Intel AI Boost. Il atteint 13 TOPS sur les deux modèles. Ce NPU ne remplace pas une carte graphique dédiée pour les gros usages IA, mais il ajoute une vraie brique moderne à la plateforme. Il peut servir pour certains traitements locaux, avec OpenVINO, WindowsML, DirectML ou ONNX Runtime. C’est un élément intéressant pour l’avenir, surtout si Windows et les logiciels créatifs exploitent mieux ces unités.

Dans nos usages, les processeurs se sont montrés très à l’aise avec de petits traitements IA locaux. Des outils comme Whisper ou WhisperX tournent correctement, même si les charges lourdes restent évidemment plus adaptées à un GPU dédié. De petits modèles locaux peuvent aussi fonctionner en RAM et CPU. Ce n’est pas l’usage principal de ces processeurs, mais cela montre leur polyvalence. Pour un PC moderne, cette partie IA devient de plus en plus pertinente.

Productivité et multitâche

Le vrai point fort des Core Ultra K Plus reste la productivité. Le nombre de cœurs permet de lancer plusieurs tâches sans sensation de ralentissement. Le Core Ultra 7 270K Plus se destine clairement aux utilisateurs qui veulent jouer, monter, encoder, compiler ou faire tourner plusieurs logiciels lourds. Il apporte une marge confortable et se rapproche parfois de processeurs plus ambitieux.

Le Core Ultra 5 250K Plus est peut-être encore plus intéressant. Il garde un tarif plus accessible, mais propose un niveau de performances très élevé en multi-core. Pour un PC polyvalent, il coche beaucoup de cases. Il convient à la bureautique avancée, au jeu, au streaming léger, au montage occasionnel et aux tâches créatives. C’est probablement le modèle le plus facile à recommander des deux.

Overclocking

Les deux processeurs portent le suffixe K. Ils peuvent donc être overclockés sur une carte mère compatible. Intel XTU ou le BIOS permettent d’ajuster les fréquences, les tensions et les limites de puissance. Sur le papier, cela reste intéressant pour les utilisateurs avancés. Dans les faits, l’intérêt paraît plus limité pour le grand public. Les processeurs montent déjà haut en fréquence, et la consommation augmente vite.

L’overclocking peut donc avoir du sens pour chercher quelques points en benchmark. Pour une machine utilisée tous les jours, il vaut mieux privilégier la stabilité, les températures et le silence. Un bon réglage des limites de puissance peut même être plus intéressant qu’un overclocking classique. Les Core Ultra K Plus sont déjà performants dans leur état standard. Il n’est pas nécessaire de les pousser pour en profiter.

Rapport qualité/prix

Le Core Ultra 5 250K Plus est le meilleur choix en rapport qualité/prix. À environ 250 euros annoncés, il attaque frontalement le Ryzen 5 9600X. Il le dépasse souvent en productivité, rivalise en jeu selon les titres, et propose une fiche technique plus généreuse. Pour une configuration équilibrée, c’est un excellent candidat. Il peut convenir à un joueur, mais aussi à un utilisateur qui travaille réellement sur son PC.

Le Core Ultra 7 270K Plus vise un public plus exigeant. Il coûte plus cher, environ 350 euros, mais il apporte davantage de cœurs, plus de cache et une meilleure marge dans les usages lourds. Face aux Ryzen X3D, il n’est pas le meilleur choix pour du gaming pur. Face aux Ryzen classiques, il devient beaucoup plus intéressant. C’est un processeur polyvalent, puissant, et adapté aux configurations haut de gamme sans tomber dans les tarifs extrêmes.

Conclusion : que valent les Intel Core Ultra K Plus ?

Les Intel Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus marquent un vrai retour en forme pour Intel. La marque corrige plusieurs faiblesses de la première génération Core Ultra 200S et propose deux processeurs très convaincants. Le Core Ultra 7 270K Plus brille par sa puissance en applicatif et sa polyvalence. Le Core Ultra 5 250K Plus impressionne par son rapport performances/prix. En jeu, les Ryzen X3D gardent l’avantage, mais l’expérience reste excellente sur Pragmata comme sur Valorant. Les deux vraies limites concernent la consommation et l’avenir de la plateforme LGA1851. Malgré cela, Intel livre ici une génération très solide. Ces Core Ultra K Plus méritent largement un 9/10.

Produit disponible sur Intel® Core™ Ultra 5 Processor 250K Plus 18 (6 P-Cores + 12 E-Cores) up to 5.3 GHz

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Produit disponible sur Intel® Core™ Ultra 7 Processor 270K Plus 24 (8 P-Cores + 16 E-Cores) up to 5.5 GHz

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