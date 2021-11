TEST – Switchbot, automatisez votre maison

De plus en plus de personnes veulent transformer leur habitat en maison connectée. Si vous souhaitez vous aussi passer le cap, sachez que SwitchBot est une marque parfaite pour passer au tout connecté. La marque, réputée pour ses rideaux connectés, profite d’une multitude de produits pour automatiser certaines actions dans votre appartement et maison ou encore tout contrôler grâce à votre smartphone : ampoule, interrupteur , caméra d’intérieur, capteurs de mouvements, thermomètre connecté, détecteur d’ouverture et de fermeture… Voici notre avis sur les produits SwitchBot après quelques semaines d’utilisation !

Switchbot Bot : Le bouton interrupteur qui a fait parler de lui

Switchbot est une marque à part entière, mais aussi un produit qui a fait beaucoup parler de lui. Il s’agit du premier (ou l’un des premiers) bouton connecté. Il permet à distance de rendre n’importe quel appareil ou interrupteur intelligent. Vous voulez éteindre l’allogène du salon à distance ? C’est possible. Allumer votre cafetière et lancer un café automatiquement ? C’est possible. Allumer votre chauffage dès qu’il fait moins d’une certaine température et le couper quand il fait chaud ? C’est aussi possible (mais il faudra avoir un capteur de chaleur). Ou encore, éteindre automatiquement une lumière quand vous ouvrez votre porte ? Aussi possible, mais avec en complément l’accessoire qu’on verra juste en dessous.

Bref, une multitude de possibilités grâce a un petit bouton qui peut interagir avec n’importe quel interrupteur, en mode clic simple ou on/off. Toute la connectivité se fera via l’application qui est vraiment complète et compatible avec IFTTT, Google Home, Alexa et Siri.

Pour l’installer, il suffit de le coller, de le relier en Bluetooth à votre téléphone et c’est tout. Un hub permet de les avoir en permanence connectés à internet.

Détecteur d’ouverture et de présence

Il s’agit d’un petit boitier encore plus simple que l’interrupteur à installer. Il peut soit servir pour protéger votre maison et vous alerter si une fenêtre ou porte s’ouvre. Ou à l’automatiser via l’application et d’autres de vos accessoires.

Il se colle donc contre le cadre de votre porte par exemple avec en face un petit boitier aimant. Si les deux s’éloignent, ça lance une automatisation. Par ailleurs, il possède également un capteur de présence et de luminosité. Une automatisation au bureau : Si une présence est détectée 60s avant l’ouverture de la porte, cela veut dire que quelqu’un sort, donc on éteint la lumière de la cuisine. Le cas échéant ça ne fait aucune action.

Il est possible de faire de manière similaire, allumer la caméra de sécurité, envoyer une alerte à votre téléphone ou lancer une action d’un de vos assistants (par exemple : allumer ou éteindre toutes les lumières).

On peut imaginer des scénarios drôles aussi, comme lancer une musique et allumer la TV quand le frigo à bière est ouvert. L’imagination est votre limite ici !

Le rideau SwitchBot

Le rideau Switchtbot est un peu le produit phare qui fait aussi beaucoup parler de lui. Et pour cause, il permet d’ouvrir et fermer vos rideaux, quelle que soit leur installation, à votre place ! Et surtout, de manière autonome si vous avez investi dans les panneaux solaires complémentaires. Cela peut être automatisé pour programmer une ouverture à une heure fixe, ou lorsque le soleil se lève.

Une maniere efficace de gagner du temps le matin. Mais aussi de se réveiller à la lumière du jour. Et surtout, de faire croire à une présence chez vous en cas d’absence.

L’installation se fait très facilement, en quelques minutes les robots sont fixés sur la tringle à rideaux, il suffit ensuite de les connecter à l’application. Une fois fini, tout se passe dans l’app et vous pouvez les ouvrir et fermer à volonté. Le kit est vendu avec tous les accessoires pour s’adapter à tous les rideaux, en fonction des types, il faudra peut-être prendre plus de temps pour l’installation.

Et en plus, le Hub, la caméra et la télécommande

Le hub mini est un peu l’objet indispensable de Switchbot, en effet, il permet d’activer tous vos accessoires Switchbot sans que vous soyez à côté. Il s’agit du seul (avec la caméra) qui sera relié au wifi et au courant. Les autres produits sont sur batterie. Une fois ce dernier connecté, tout pourra fonctionner ensemble. Sans, il faudra les contrôler individuellement. Bonus, il permet aussi de remplacer vos télécommandes et pourra allumer votre TV, lancer votre clim et similaire de manière automatique (si les deux sont à proximité). Il s’installe encore plus facilement, et une fois installé il se fait oublier.

La caméra est un petit plus qui s’ajoute à l’écosystème, elle coûte moins de 30€ et apporte un petit plus en matière de sécurité chez vous. Si vous voulez réellement protéger votre domicile, d’autres caméras seront recommandées, mais pour ce petit prix, c’est une première approche intéressante. Et elle peut permettre des automatisations, comme par exemple allumer les lumières quand quelqu’un est détecté dans votre garage.

Et pour finir sur l’écosystème Switchbot que nous avons testé, la télécommande. Elle permet de lancer des automatisations en un clic, pour nous c’est éteindre les lumières en un clic ou tout allumer. Mais elle peut permettre beaucoup plus, toujours via l’application !

Voici une petite vidéo de mise en situation de notre ami Pannacotech :

Conclusion

SwitchBot offre une solution large et complète pour rendre sa maison connectée et intelligente. Les produits phares sont les plus accessibles, c’est-à-dire le Hub et le Bot, qui permettre de rendre connecté tout les appareils qui ne l’étaient pas ! Une gamme complète est offerte et tout fonctionne ensemble ce qui rend l’installation et l’utilisation très simple et agréable. En plus pendant le Black Friday, les packs sont à moins 30% et nous vous recommandons le pack famille qui offre toutes les fonctionnalités d’un seul coup ! Rideaux avec panneaux solaires, capteur d’ouverture, capteur de présence, caméra, Bot, station météo (intérieur) et le Hub pour 332€ ou 232€ pendant le Black Friday.