Test – IMOU Cruiser Dual 6MP : Gardez un œil sur ce qui compte

IMOU revient avec une nouvelle caméra de surveillance qui a de quoi attirer l’œil. La Cruiser Dual porte bien son nom avec ses deux objectifs, un fixe et l’autre rotatif. Tracking de mouvement, vision nocturne, détection d’individu, cette caméra est un vrai couteau suisse pour sécuriser son logement de manière simple et efficace. Facile à installer, pilotable depuis son smartphone et bourrée de fonctionnalités smart, elle coche pas mal de cases pour qui cherche à garder un œil avisé sur sa maison. Une caméra qui promet beaucoup, et qu’on a évidemment testée pour voir ce qu’elle a vraiment dans le ventre.

Unboxing de la Cruiser Dual

À l’ouverture de la boîte, on retrouve la caméra Cruiser Dual bien calée dans sa mousse, accompagnée de son adaptateur secteur. On y trouve aussi un kit de visserie pour l’installation, d’un gabarit de perçage, et d’une notice rapide d’installation et d’utilisation. En option, il vous sera également possible de commander une carte mémoire, allant jusqu’à 512 Go. Le tout respire la solidité. La caméra, avec son design futuriste et ses deux optiques bien visibles, impose tout de suite le respect.

Design et caméras

La IMOU Cruiser Dual affiche un design à la fois moderne et robuste. Avec ses deux objectifs bien visibles à l’avant, dont un monté sur un dôme motorisé tandis que l’autre est fixe, elle donne immédiatement le ton : ici, on ne plaisante pas avec la surveillance. Son format est plutôt compact pour une caméra double optique. Son coloris blanc passe-partout lui permet de se fondre sur une façade ou sous un avant-toit. Les finitions sont soignées et l’ensemble respire la solidité. Le châssis certifié IP66 la rend prête à affronter toutes les conditions météo, pluie ou soleil. La carte SD est accessible depuis le dôme motorisé via deux vis cruciformes. Peu pratique, mais sûrement plus sécurisé. Chaque objectif dispose de flash, afin d’éclairer les contrevenants en cas de besoin. Ou simplement de vous éclairer au besoin.

Les deux caméras disposent d’une résolution de 3 MP pour un total de 6 MP. L’objectif fixe dispose d’un angle de vision de 87° tandis que l’objectif rotatif pourra couvrir votre logement jusqu’à 360°. Les deux objectifs disposent d’un zoom numérique 8x. Du fait qu’il soit numérique, la qualité en pâtira si vous souhaitez zoomer dans l’image. Les objectifs permettent, avec ou sans IA, de détecter des voitures ou encore des êtres humains.

Performances de la Cruiser Dual

Pour ma part, j’ai mis la caméra de surveillance dans mon garage, n’ayant actuellement pas de jardin. Comme vu précédemment, l’installation est très simple, grâce à son gabarit fourni. Vous n’aurez plus qu’à percer quatre trous. Grâce à l’application, je peux facilement jeter un œil à mon garage, mais surtout être tenu au courant si ce dernier venait à être visité.

La détection de mouvement, d’humain ou de voiture est très efficace. Il est également possible d’activer automatiquement l’allumage des lumières (et de la sirène) en cas de détection, plutôt pratique. La qualité d’image est plus que satisfaisante, même dans un environnement peu lumineux comme un garage. La vision nocturne en couleur apporte un vrai plus. Elle permet de distinguer clairement les objets ou les visages, même en pleine nuit.

J’ai également apprécié la fluidité du flux vidéo via l’application, sans latence notable, que je sois en Wi-Fi ou en 4G. En bonus, la possibilité de consulter les enregistrements via la carte microSD ou le cloud permet de garder une trace en cas d’incident. Même dans un espace fermé, la Cruiser Dual montre toute son utilité.

Afin de contrôler la caméra de surveillance, il faudra se procurer l’application IMOU Life. Il vous sera possible de contrôler le dôme robotisé pour visualiser à 360°. Il sera également possible d’allumer la lumière, de déclencher manuellement l’alarme ou encore de choisir la résolution de la caméra (HD, FHD ou UHD). L’application permet aussi de définir des plages horaires pour la détection. Elle permet également de créer des zones personnalisées à surveiller et de consulter l’historique des alertes avec un aperçu vidéo de chaque événement. L’interface est assez intuitive, même pour les néophytes, et les différentes fonctions sont accessibles en quelques tapotements. On peut également y gérer le stockage. Que ce soit sur carte microSD ou via l’abonnement cloud IMOU Protect, et personnaliser les notifications selon ses préférences. En somme, une appli bien pensée, qui centralise tout ce qu’on attend d’un système de surveillance connecté.

Il vous sera aussi possible de créer des scènes. Cela vous permettra, par exemple, d’activer la détection quand vous partez de la maison. Et de les désactiver quand vous êtes chez vous. Il est possible de créer de nombreuses variantes différentes.

Conclusion sur la Cruiser Dual

La IMOU Cruiser Dual est une excellente surprise dans l’univers des caméras de surveillance connectées. Avec sa double optique, elle offre à la fois une vision large et un suivi précis, avec une qualité d’image très satisfaisante, même de nuit. Sa détection intelligente des humains et des véhicules, couplée à des fonctions dissuasives comme la sirène ou l’éclairage automatique, la rendent rassurante.

Facile à installer, simple à configurer via l’application IMOU Life, elle conviendra autant aux débutants qu’aux utilisateurs plus exigeants. On regrettera juste l’absence de batterie intégrée et quelques fonctions réservées au cloud payant. Mais dans l’ensemble, c’est une solution de surveillance très complète et fiable pour sécuriser son domicile, même sans jardin.

