Test – Roborock Saros 10 : Le robot aspirateur haut de gamme qui redéfinit les standards

Présenté lors du CES 2025, le Roborock Saros 10 s’impose comme un aspirateur robot de nouvelle génération, combinant puissance, intelligence et adaptabilité.

Avec des innovations telles que le LiDAR rétractable, une puissance d’aspiration de 22 000 Pa et le système de lavage VibraRise 4.0, il vise à offrir une expérience de nettoyage optimale. Nous avons testé cet appareil pour évaluer ses performances et déterminer s’il tient ses promesses.

Produit disponible sur roborock Saros 10 Aspirateur Robot 22,000 Pa DuoDivide Anti-Enchevétrements, Robot Aspirateur Le Plus Fin, Détachement des Serpillières, Reactive Al 3.0, ChÃssis AdaptiLift, Brosse FlexiArm

Voir l'offre 1 499,00 €

Design et ergonomie : une conception pensée pour l’accessibilité

Le Saros 10 arbore un design élégant et compact. Et ce grâce à une hauteur de seulement 7,98 cm, permise par son LiDAR rétractable RetractSense.

Cette caractéristique lui permet de se glisser sous la plupart des meubles bas, une prouesse pour un robot aussi performant.

Son châssis AdaptiLift lui confère la capacité de franchir des obstacles jusqu’à 4 cm, facilitant ainsi la transition entre différentes pièces ou types de sols.

À l’usage, ce design se traduit par une réelle discrétion au quotidien. Le robot parvient à nettoyer sous les canapés et buffets bas sans jamais rester coincé. De plus, sa finition premium – avec un mélange de matériaux mats et brillants – donne une impression de robustesse.

Cette même robustesse justifie son positionnement tarifaire.

Navigation et détection : une intelligence artificielle au service de la précision du Saros 10

Équipé du système ReactiveAI 3.0, le Saros 10 utilise une combinaison de capteurs, de caméras et d’intelligence artificielle pour cartographier l’environnement. Ainsi il évite les obstacles avec une grande précision.

Il reconnaît plus d’une centaine d’objets. Entre autres câbles, chaussures ou les jouets. Il peut prendre des photos des obstacles rencontrés pour les signaler à l’utilisateur.

En pratique, nous avons été impressionnés par la finesse de ses déplacements : il contourne les objets avec fluidité et adapte en temps réel sa trajectoire. Ainsi, il réduit drastiquement le risque de collisions.

Un vrai atout dans les intérieurs encombrés ou en présence d’animaux domestiques, même si, à de très rares occasions, de très petits objets sont ignorés.

Avec une puissance d’aspiration de 22 000 Pa, le Saros 10 se positionne parmi les aspirateurs robots les plus puissants du marché. Il excelle sur les sols durs, les tapis et les moquettes, éliminant efficacement la poussière, les poils d’animaux et autres débris.

Lors de nos essais, même les tapis à poils longs – souvent un point faible pour les robots – ont été nettoyés avec efficacité. Le robot ajuste automatiquement sa puissance en fonction du type de sol détecté. De la sorte, il optimise la consommation d’énergie sans jamais sacrifier les performances.

Lavage des sols : une technologie avancée pour un nettoyage en profondeur

Sa brosse principale DuoDivide anti-enchevêtrement et sa brosse latérale FlexiArm Riser garantissent un nettoyage en profondeur, même dans les coins et le long des plinthes, ce qui manquait à ses prédécesseurs à l’instar du Roborock S8 Pro Ultra.

Le système de lavage VibraRise 4.0 du Saros 10 utilise des vibrations à haute fréquence (4 000 vibrations par minute) sous une pression de 8N pour éliminer les taches tenaces . De plus, une serpillière latérale rotative à 220 tours/min permet de nettoyer efficacement le long des plinthes.

Le robot est également capable de soulever automatiquement ses serpillières jusqu’à 22 mm pour éviter de mouiller les tapis. Il peut même déposer sa serpillière dans la station lorsqu’il n’en a pas besoin.

À l’usage, le niveau de propreté atteint est réellement bluffant. Les traces de pas, petites taches de café séché et autres saletés légères disparaissent en un seul passage. La possibilité de désactiver automatiquement le lavage sur les tapis renforce encore l’intelligence globale de l’appareil.

Autonomie et station d’accueil : une gestion intelligente de l’énergie du Saros 10

Le Saros 10 offre une autonomie impressionnante de 220 minutes, suffisante pour nettoyer de grandes surfaces sans interruption.

Sa station d’accueil RockDock Ultra 2.0 assure la recharge, le vidage du bac à poussière, le nettoyage à l’eau chaude des serpillières à 80°C et leur séchage. Elle offre, par la même, une maintenance quasi autonome du robot.

La gestion du nettoyage est donc véritablement déléguée. Après un cycle complet, le robot est prêt à repartir sans aucune intervention humaine. Le nettoyage des serpillières à haute température est un vrai plus pour éviter les mauvaises odeurs et assurer une hygiène irréprochable sur la durée.

Application mobile : une personnalisation poussée du nettoyage

L’application Roborock, quant à elle, permet une personnalisation fine des sessions de nettoyage :

délimitation des zones,

intensité de l’aspiration ou du lavage,

nombre de passages.

Elle offre également la possibilité de s’en remettre au système intelligent SmartPlan pour une gestion automatisée.

Nous avons particulièrement apprécié l’interface intuitive, avec des cartes en 3D très précises de l’habitation.

Les options de programmation par pièce, le nettoyage ciblé et même les suggestions automatiques après plusieurs cycles rendent l’expérience utilisateur à la fois simple et extrêmement complète.

Verdict : faut-il craquer pour le Roborock Saros 10 ?

Le Roborock Saros 10 se distingue par sa puissance d’aspiration, son intelligence de navigation et ses fonctionnalités avancées de lavage.

Son design compact et ses technologies innovantes en font un choix idéal pour ceux qui recherchent un nettoyage efficace et autonome. En conclusion, le Roborock Saros 10 s’impose comme une référence dans le segment des aspirateurs robots haut de gamme, offrant des performances de nettoyage exceptionnelles et une expérience utilisateur optimisée.