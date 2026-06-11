Test – Powerbeats Pro 2 : les écouteurs de sport les plus aboutis de Beats ?

Après plusieurs années d’attente, Beats renouvelle enfin sa gamme d’écouteurs sportifs avec les Powerbeats Pro 2. Véritables successeurs des Powerbeats Pro lancés en 2019, ces nouveaux modèles arrivent avec de nombreuses nouveautés : puce Apple H2, réduction de bruit active, suivi de la fréquence cardiaque et autonomie renforcée. Sur le papier, ils semblent réunir le meilleur des AirPods Pro 2 et l’expertise sportive de Beats. J’ai passé plusieurs semaines avec eux pour voir s’ils méritent leur place parmi les meilleurs écouteurs sportifs du marché.

Un design toujours pensé pour le sport

Au premier regard, les Powerbeats Pro 2 conservent l’ADN de leurs prédécesseurs. On retrouve les célèbres crochets d’oreille qui assurent un maintien exemplaire durant les séances de sport les plus intenses.

La bonne nouvelle est que Beats a retravaillé l’ensemble du design. Les écouteurs sont plus compacts et plus légers, tandis que le boîtier de recharge a été réduit d’environ 33 %. Cela reste un boîtier plus volumineux que celui des AirPods Pro, mais l’amélioration est immédiatement perceptible au quotidien.

Durant mes séances de course à pied, les écouteurs n’ont jamais montré le moindre signe de faiblesse. Même lors d’exercices dynamiques ou de changements brusques de direction, ils restent parfaitement en place.

La certification IPX4 garantit une résistance efficace à la transpiration et aux éclaboussures. Ils ne craignent donc ni les entraînements intensifs ni les sorties sous une pluie légère.

Une qualité sonore qui franchit un cap

Historiquement, Beats était souvent associé à des basses très marquées. Les Powerbeats Pro 2 montrent que la marque a largement évolué.

La nouvelle architecture acoustique et la puce Apple H2 permettent d’obtenir un son plus équilibré, plus précis et plus détaillé que sur la première génération. Les basses restent présentes et dynamiques, mais elles ne prennent plus le dessus sur le reste du spectre.

Sur des morceaux électro ou hip-hop, les basses offrent un impact impressionnant sans dénaturer les voix. Les médiums sont bien reproduits et les aigus gagnent en finesse.

J’ai particulièrement apprécié leur polyvalence. Que ce soit pour écouter un podcast, regarder une vidéo sur mon Mac mini ou profiter d’une playlist sportive, les Powerbeats Pro 2 s’adaptent parfaitement à tous les usages.

L’audio spatial personnalisé est également de la partie pour les utilisateurs de l’écosystème Apple. Cette fonctionnalité apporte une immersion supplémentaire lors du visionnage de films compatibles.

Enfin une réduction de bruit active

C’était probablement le plus gros manque de la première génération. Les Powerbeats Pro 2 intègrent enfin une réduction de bruit active (ANC).

Le résultat est très convaincant. Dans les transports ou dans une salle de sport bruyante, les nuisances sonores sont fortement atténuées. On n’atteint pas tout à fait le niveau des AirPods Pro 2 ou des meilleurs modèles Sony, mais l’efficacité reste excellente pour des écouteurs destinés avant tout au sport.

Le mode Transparence est lui aussi très réussi. Lors d’une sortie running en extérieur, il permet de rester attentif à son environnement sans avoir besoin de retirer les écouteurs.

Une nouveauté originale : le suivi cardiaque

La principale innovation des Powerbeats Pro 2 réside dans l’intégration d’un capteur de fréquence cardiaque directement dans les écouteurs.

Les capteurs optiques analysent le flux sanguin et transmettent les données à différentes applications sportives compatibles comme Peloton ou Nike Run Club.

Dans la pratique, les mesures se sont révélées cohérentes avec celles obtenues via une montre connectée. Cela ne remplacera pas totalement une ceinture cardio pour les sportifs les plus exigeants, mais pour un suivi quotidien ou occasionnel, le résultat est convaincant.

Il faut toutefois noter certaines limitations côté iOS concernant la compatibilité avec certaines applications sportives.

Une autonomie impressionnante

L’autonomie constitue l’un des grands points forts de ces écouteurs.

Beats annonce jusqu’à 10 heures d’écoute sur une seule charge sans ANC et jusqu’à 45 heures avec le boîtier. Avec la réduction de bruit activée, on descend à environ 8 heures par charge et 36 heures au total.

Lors de mon utilisation, je n’ai jamais réussi à les mettre en défaut. Plusieurs jours d’utilisation mixte ont été possibles avant de devoir recharger le boîtier.

La fonction Fast Fuel est également très pratique. Cinq minutes de charge permettent de récupérer environ 1 h 30 d’écoute.

Autre nouveauté appréciable : le boîtier est désormais compatible avec la recharge sans fil Qi en plus du port USB-C.

Une expérience Apple… mais aussi Android

Comme souvent chez Beats depuis son rachat par Apple, les Powerbeats Pro 2 fonctionnent parfaitement dans l’écosystème Apple.

L’appairage instantané, le basculement automatique entre appareils, Siri mains libres et la localisation via Localiser sont présents.

Mais Beats n’oublie pas les utilisateurs Android. L’application dédiée permet d’accéder à la personnalisation des commandes, au suivi cardiaque, à la gestion de la batterie et à plusieurs réglages avancés.

Cette compatibilité multiplateforme constitue un véritable avantage face à certains concurrents plus fermés.

Mon verdict après plusieurs semaines

Avec les Powerbeats Pro 2, Beats réussit un retour particulièrement convaincant. La marque conserve ce qui faisait le succès de la première génération : un maintien exceptionnel et une autonomie de premier ordre.

Mais elle ajoute enfin tout ce qui manquait : réduction de bruit active, audio spatial, recharge sans fil et suivi cardiaque intégré.

Le résultat est un produit extrêmement complet qui séduira avant tout les sportifs, mais également les utilisateurs recherchant des écouteurs sans fil confortables et endurants pour un usage quotidien.

Les AirPods Pro 2 restent légèrement devant en matière de réduction de bruit pure et de compacité. En revanche, pour le sport et les activités physiques, les Powerbeats Pro 2 prennent clairement l’avantage grâce à leur maintien irréprochable et leur autonomie impressionnante.

Conclusion sur les Powerbeats Pro 2

Les Powerbeats Pro 2 représentent sans doute les meilleurs écouteurs sportifs jamais conçus par Beats. Ils corrigent quasiment tous les défauts de la première génération et offrent une expérience très proche des AirPods Pro 2 tout en conservant un maintien imbattable pour le sport. Pour les coureurs, cyclistes ou amateurs de fitness, ils constituent aujourd’hui une référence incontournable.

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