Test – Sennheiser Momentum True Wireless 3 : des écouteurs performants, mais imposants

Après la sortie en 2020 des Momentum True Wireless 2, Sennheiser renouvelle sa gamme en proposant les Momentum True Wireless 3. Cette nouvelle version revient avec de nouvelles améliorations. La concurrence est plutôt féroce sur le secteur avec notamment la présence de ténors tels que Jabra ou bien encore Sony. Sennheiser arrive-t-il à se démarquer face à ses concurrents ? C’est ce que nous allons voir.

Ergonomie et design des Sennheiser Momentum True Wireless 3

Sennheiser revient donc avec ses Momentum True Wireless 3, toujours dans un boitier assez imposant. En effet, comparé à ses concurrents, le boitier est relativement plus important. Ses dimensions sont de 70,1 x 44,6 x 34,8 mm avec donc un format qui se glisse moins bien dans une poche. Effectivement, comparé à des boitiers de forme plus minces, mais plus importants en hauteur, Sennheiser reste sur un format rectangulaire et plus plat. Le revêtement du boitier est agréable au toucher, un peu comme du tissu. Le logo Sennheiser est présent sur le dessus du boitier. Sur la face avant, on trouve le port de chargement USB-C ainsi que la LED d’indication de charge.

La charnière est solide et l’aimant efficace. Ainsi, il est difficile de l’ouvrir à une seule main, ce qui est un gage de sécurité pour éviter toute ouverture intempestive. À l’intérieur du boitier, on trouve donc les 2 écouteurs, eux aussi aimantés au boitier de manière efficace. Si on retourne le boitier, les écouteurs ne tombent pas. Une fois retirés du boitier, les 2 écouteurs s’appairent l’un à l’autre et l’appairage avec la source telle qu’un smartphone s’effectue rapidement. Aucune difficulté à ce niveau.

Chaque écouteur dispose d’embouts en silicone pour assurer une première réduction passive. Sennheiser livre avec ses écouteurs différentes tailles d’embouts. Faciles à permuter, la sensation une fois dans l’oreille est agréable. Également, les True Wireless 3 disposent d’une collerette de maintien en silicone qui peut aussi être changée. Comme pour les embouts en silicone, plusieurs tailles sont fournies avec les écouteurs. Cela permet de personnaliser le maintien complémentaire dans l’oreille et ainsi garantir un meilleur confort et une meilleure isolation.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités des Momentum True Wireless 3

Lancés à 249 €, les écouteurs disposent notamment d’une réduction de bruit active. Les principales caractéristiques sont :

Dimensions de l’étui de recharge 70,1 x 44,6 x 34,8 mm

Poids de l’étui de recharge 66.4 g / Poids par écouteur 5,8 g

IPX4

Prise en charge codecs audio SBC, AAC et AptX

Bluetooth 5.2 multipoint

Commandes tactiles personnalisables

Batterie 77 mAh par écouteur et 850 mAh pour le boitier

Autonomie 7h / 28h pour le boitier

Au niveau des fonctionnalités, Sennheiser propose une réduction de bruit active bien gérée et stable grâce à plusieurs microphones. Celle-ci vient en complément de la réduction passive avec les embouts en silicone. Également un mode transparence vient épauler l’ANC et est réglable sur différents niveaux. En effet, on trouve les modes « off » « avec musique » et « musique en pause ».

Les Momentum True Wireless 3 sont certifiés IPX4. Ils sont donc étanches à la transpiration, à la sueur et à la pluie. Néanmoins, une immersion dans l’eau leur sera fatale.

Les Sennheiser Momentum True Wireless 3 sont également dotés de surface tactile. Cette dernière est assez large et la sensibilité bien ajustée. De plus, les contrôles disposent par défaut de 8 préréglages qui peuvent être modifiés dans l’application.

Appui simple à gauche : mode transparence

Appui simple à droite : lecture / pause

Double appui à gauche : morceau précédent

Double appui à droite : morceau suivant

Triple appui à gauche : réduction de bruit

Triple appui à droite : assistant vocal

Appui long à gauche : réduire le volume

Appui long à droite : augmenter le volume

Un son bien calibré

Les Sennheiser Momentum True Wireless 3 sont compatibles avec les codecs audio SBC, AAC et aussi aptX Adaptive. Cela lui assure une large compatibilité avec la majorité des codecs actuels. Par ailleurs le codec utilisé s’affiche sur l’interface.

La qualité sonore est bien détaillée avec notamment des médiums très clairs. Par exemple, on ressent bien de la clarté dans les voix lors d’une écoute musicale. Les basses sont également présentes, sans exagération.

En revanche, Sennheiser propose un égaliseur à trois bandes, un peu léger pour ce type d’écouteurs. En effet, cet égaliseur va permettre de modifier les « graves », « moyens » et « aigus » de -6 à +6 dB. C’est très basique même si cela permet quelques modifications. L’application propose également un mode « accentuation des basses » et un mode « podcast ». Il faut bien avouer que cela n’apporte rien d’exceptionnel.

Autonomie des Momentum True Wireless 3

L’autonomie des Sennheiser est annoncée pour 7 heures de fonctionnement sans réduction de bruit et 6,5 heures avec. En complément on peut arriver à 28 heures au total en comptant sur les recharges avec le boitier. En effet, ce dernier se dote d’un accumulateur de 850 mAh qui lui permet d’obtenir cette longévité. Les écouteurs disposent chacun d’une batterie de 77 mAh.

Dans la pratique l’autonomie annoncée est conforme à la réalité à quelque chose prêt. Cela dépend aussi du volume et du codec utilisé. À noter également la compatibilité avec la charge par induction Qi.

L’application Sennheiser Smart Control

C’est l’application Smart Control de Sennheiser qui permet de gérer et paramétrer ses écouteurs. Cette application permet, entre autres, de gérer les contrôles tactiles de chaque écouteur. En effet, il est possible d’assigner une action pour chaque appui sur l’écouteur droit ou gauche. On peut donc les personnaliser comme bon nous semble.

Également, on trouve le réglage de l’égaliseur qui reste malgré tout très minimaliste. L’application permet aussi de gérer le mode transparence ainsi que la réduction de bruit. On peut également faire la mise à jour du firmware et quelques petits réglages très pratiques comme la mise hors tension et la prise d’appels. Tout cela est affiché sous forme de tuiles et il est possible de gérer l’affichage de ces tuiles en les activant ou non. À noter qu’il est possible de choisir la langue des invites sonores et vocales dans une liste sauf que celle-ci ne propose que l’anglais !

À la manière de l’application de Sony, il est possible de configurer une zone sonore, qui se déclenche via la géolocalisation. On peut ainsi personnaliser cette zone avec un paramètre spécifique de réduction de bruit et d’égaliseur par exemple.

Conclusion

Les Sennheiser Momentum True Wireless 3 sont de très bons écouteurs. Ils disposent d’une bonne réduction de bruit active située dans la moyenne de ce que font ses concurrents. Le tout accompagné d’une belle qualité sonore et d’une bonne calibration par défaut. Il est toutefois dommage que l’application ne permette pas plus de personnalisation avec l’égaliseur. Son boitier est assez imposant malgré sa bonne qualité. Une récente mise à jour offre le Bluetooth multipoint ce qui lui permet de rivaliser avec ses grands rivaux.

