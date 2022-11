Test – Nothing Ear (Stick) : des écouteurs efficaces avec un design étonnant

Nothing revient avec un nouveau produit, les Ear (Stick). Nouveau fabriquant depuis peu, Nothing a frappé fort avec les Ear (1) puis avec son téléphone, le Phone (1). C’est donc avec de nouveaux écouteurs que la marque de Carl Pei, cofondateur de OnePlus revient pour une nouvelle saison. Ces écouteurs, baptisés Ear (Stick), portent très bien leur nom puisqu’ils sont dans un boîtier en forme de stick. Plutôt inhabituel, mais très élaboré.

Ergonomie et design des Nothing Ear (Stick)

Sur ses premiers écouteurs, Nothing avait mis en avant le côté design, à la fois sur son boîtier comme sur les écouteurs. En effet, Nothing a la particularité d’afficher un design transparent et innovant dans les formes. Le premier modèle était un boîtier carré, c’est maintenant un boîtier cylindrique avec les Ear (Stick). Une grande nouveauté côté design et on remarque immédiatement qu’un grand soin est apporté sur cet aspect.

Le cylindre possède une face transparente ajourée qui pivote autour de la structure. Cela permet de libérer l’accès aux écouteurs. Un switch intégré matérialise un cran qui évite à la face transparente de tourner dans le vide. Ce même switch active la connexion aux écouteurs matérialisée par une LED blanche entre ceux-ci. En complément, on trouve un bouton à côté du port USB-C qui permet de lancer l’appairage.

Les écouteurs s’intègrent parfaitement dans le boîtier et disposent d’aimants de maintien. Si on les met à l’envers, rien ne tombe de ce boîtier aux couleurs rouge et blanches.

Avec une conception semi intra-auriculaire, les écouteurs ne disposent pas d’embouts silicone venant à se mouler dans le conduit auditif. Toutefois, leur conception assure une insertion peu intrusive et très confortable. Au niveau de l’ergonomie, les écouteurs tiennent parfaitement dans l’oreille. La conception est très bien réalisée. De plus avec un poids de 4,4 grammes par écouteur, autant dire qu’on les oublie vite.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités des Ear (Stick)

Pour un prix d’appel à 119€, donc plutôt agressif, Nothing fournit de belles caractéristiques techniques qui démontrent le fait de vouloir rendre accessible la technologie à chacun. À noter que ces écouteurs n’offrent pas d’ANC.

Dimensions de l’étui de recharge (L x l) 87,1 x 29,8

Poids de l’étui de recharge 46,3 g / Poids par écouteur 4,4 g

IP54

Égalisation adaptative pour les basses à chaque utilisation

Prise en charge codecs audio SBC, AAC

Bluetooth 5.2

Commandes par pression

Autonomie 7h / 29h pour le boîtier

Au niveau des fonctionnalités, Nothing intègre dans ses Ear (Stick) un égaliseur possédant des préréglages, mais aussi un réglage personnalisable. En complément, Nothing utilise la technologie « Bass lock ». Celle-ci consiste en un logiciel intelligent qui détecte la perte de basses lorsque l’utilisateur porte les écouteurs. Il ajuste ainsi la courbe d’égalisation au niveau optimal.

Également, la technologie “Clear Voice” est présente. Trois microphones de hautes définitions, et un algorithme intelligent captent et filtrent les bruits de fond afin d’isoler et amplifier la voix lors d’un appel. D’autre part, les écouteurs sont équipés de la détection intra-auriculaire et d’un mode de faible latence pour une utilisation gaming.

Concernant les commandes sur les écouteurs, celles-ci ne sont pas tactiles, mais à pression. Cela évite les déclenchements accidentels. Ils sont paramétrables selon 5 positions pour chaque écouteur : 1 appui, 2 appuis, 3 appuis, appui long, appui long et maintien.

Un très bon son, même sans ANC

Les Nothing Ear (Stick) sont compatibles avec les codecs audio SBC et AAC. Pas de compatibilité LDAC. Le principal reproche qui peut être fait est de ne pas avoir incorporé d’ANC, donc de réduction de bruit active, à ses écouteurs. Néanmoins, il faut avouer que même sans ANC, les Nothing Ear (Stick) s’en sortent plus que bien.

Nothing a donc misé fort sur le driver dynamique qui équipe ses Ear (Stick). Sans pour autant se substituer à l’ANC, on constate le réel effort sur la qualité du rendu audio. Ainsi, l’expérience sonore est vraiment intéressante et qualitative pour des écouteurs sans réduction de bruit. Le côté immersif est présent.

Autonomie des Nothing Ear (Stick)

Concernant l’autonomie, il faut compter environ 7 heures d’écoute avec les Ear (Stick), soit un peu plus que les Ear (1). Le boitier de charge est donné pour une valeur de 29 heures d’autonomie ce qui correspond à peu près à la réalité. A noter qu’avec 10 min de charge on obtient environ 2 heures d’autonomie. La recharge du boitier se fait en USB-C.

L’application permet de suivre l’état de charge de chaque écouteur mais aussi celui du boitier.

Une application toujours intuitive

Toujours dans un souci d’ergonomie, Nothing met à disposition son application dédiée. Celle-ci est très intuitive et dispose des réglages nécessaires et suffisants pour profiter au mieux de ses écouteurs. En effet, outre l’information sur la charge des écouteurs et du boitier, on accède au paramétrage de l’égaliseur et des commandes. On peut également paramétrer la détection intra-auriculaire, le mode de faible latence et enfin une fonction permettant de trouver ses écouteurs par la diffusion d’un son.

Conclusion

Nouveau modèle de chez Nothing, les Ear (Stick) se démarquent au premier coup d’œil par un design unique. Ils sont très bien pensés et ergonomiques. Malgré l’absence de réduction de bruit, la qualité audio est au rendez-vous. Avec son application intuitive, Nothing intègre un égaliseur qui vient compléter la bonne restitution audio. En complément, l’application permet de paramétrer les commandes à pression sur les écouteurs. L’autonomie est quant à elle plus que raisonnable et permet avec une charge rapide de redonner un coup de boost en quelques minutes de charge. Ce sont à nouveau de très bons écouteurs que nous livre Nothing.