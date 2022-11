Xiaomi 13 et 13 Pro : voici le design des prochains smartphones premium

Xiaomi s’apprête à annoncer une nouvelle génération de smartphones haut de gamme avec les Xiaomi 13 et 13 Pro. En attendant l’annonce d’un évènement de lancement, des images sont venues dévoiler leur design. Nous découvrons ainsi que le modèle standard aurait droit à des bords similaires aux derniers iPhone ; et que le Pro se rapprocherait de son prédécesseur. À l’arrière, le module photo évoluerait avec un design carré.

Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro

Sans crier gare, OnLeaks est venu partager le design des prochains smartphones premium de Xiaomi. En partenariat avec les sites Zouton et Compare Dial, les rendus 3D du Xiaomi 13 et du Xiaomi 13 Pro ont été partagés, mais aussi des informations sur la fiche technique des deux modèles.

Pour commencer, parlons du modèle standard. Dévoilé dans sa version blanche, le Xiaomi 13 devrait profiter d’un écran plus grand que le Xiaomi 12. Il passerait en effet de 6,28 pouces à 6,36 pouces. Nous retrouvons ensuite deux gros changements au niveau du design : des bords plats, similaires à ceux des iPhone 12, 13 et 14 Pro ; et un module photo carré avec trois capteurs. Les dimensions sont de 152,8 x 71,5 x 8,3 mm, soit un peu plus large, long et épais que son prédécesseur (152,7 x 69,9 x 8,2 mm). Avec le bloc photo, l’épaisseur monte à 10,3 mm.

Parlons maintenant du Xiaomi 13 Pro. Ce modèle plus premium aurait droit à une dalle plus petite que le Xiaomi 12 Pro. Elle descendrait ainsi à 6,65 pouces, contre 6,73 pouces auparavant. Au niveau des dimensions, elles seraient de 163,0 x 74,6 x 8,8 mm. Il est ainsi 3 mm moins long, et surtout 6 mm plus épais que son prédécesseur. Cela serait principalement dû à l’arrivée du capteur Sony IMX989 de 1 pouce et d’une plus grande batterie. À noter, le module photo est lui aussi carré.

Pour rappel, les Xiaomi 13 vont embarquer la Snapdragon 8 Gen 2. Cette dernière devrait être annoncée le 15 novembre 2022 par Qualcomm. Xiaomi devrait une nouvelle fois être le premier constructeur de smartphones à embarquer la dernière puce haut de gamme du fondeur. Ainsi, les deux smartphones pourraient bien être officialisés en Chine avant la fin du mois par la marque chinoise.

