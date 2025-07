Innovation bluffante : la console Xbox ROG allie plaisir et puissance

ASUS Republic of Gamers (ROG) frappe fort ! La marque dévoile une nouvelle génération de consoles portables qui marie le meilleur de l’univers Xbox et PC : les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X. Grâce à un partenariat inédit avec l’équipe Xbox de Microsoft, ces consoles ambitionnent de révolutionner l’expérience de jeu nomade. Innovation, confort et puissance sont au rendez-vous pour séduire les gamers.

Une ergonomie totalement repensée

Les nouvelles ROG Xbox Ally reposent sur un châssis redessiné, pensé pour offrir un confort maximal quelle que soit la durée de la session de jeu. Les retours des utilisateurs des précédents modèles ont inspiré ce design. Par exemple, le repose-paume a été revu et des motifs antidérapants rappellent les manettes Xbox.

Sur le modèle ROG Xbox Ally X, ASUS va encore plus loin avec l’intégration de gâchettes à impulsion. Ces dernières offrent un retour haptique raffiné pour une immersion accrue dans les titres compatibles. Résultat ? La prise en main est plus naturelle et agréable à chaque partie. C’est exactement ce qu’attendent les fans de Xbox !

Alliance puissante : performances et logiciels sur-mesure

Côté technique, ROG ne fait pas les choses à moitié. La ROG Xbox Ally X embarque le fleuron des processeurs portables avec l’AMD Ryzen AI Z2 Extreme et s’équipe d’une batterie de 60Wh pour une autonomie XXL. Tandis que la version Ally standard opte pour le Ryzen Z2 A, plus économe mais efficace, idéal pour le jeu en déplacement. Les deux bénéficient des dernières avancées logicielles d’AMD, comme FidelityFX Super Resolution et AMD Fluid Motion Frames pour booster les graphismes et la fluidité.

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. ASUS et Xbox proposent une expérience logicielle optimisée avec ROG Armoury Crate Special Edition et une interface repensée pour Windows 11. Dès l’allumage, les joueurs plongent instantanément dans l’univers Xbox. Ils profitent d’un accès direct aux paramètres, aux widgets personnalisables et à leurs jeux PC ou Xbox préférés, mods compris.

Avec cette série, ASUS ROG et Xbox signent une proposition unique. Elle rassemble puissance, confort et polyvalence dans un seul appareil. Les ROG Xbox Ally arriveront en France et ailleurs d’ici la fin 2025. Que pensez-vous de cette nouvelle vision du jeu portable ? On attend vos réactions et vos partages dans les commentaires !