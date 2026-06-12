Avenir Radieux : STIGMA réinvente l’usine connectée en Europe

STIGMA, une pépite sud-coréenne de la robotique, veut transformer le secteur des usines intelligentes. Après un succès fulgurant sur son marché local, la startup s’attaque désormais à l’Europe avec son nouveau concept « AI 3D Vision Robotics & Digital Twin ». La première étape de cette conquête passera par le salon VIVATECH 2026 à Paris.

Un bond spectaculaire : de la Corée à l’Europe

Créée en 2024, STIGMA a connu une ascension meteorique. En 18 mois, elle a généré plus de 1,15 milliard de KRW de chiffre d’affaires grâce à l’automatisation robotique complète de grandes usines textiles. Elle est notamment derrière la modernisation automatisée de la logistique chez Byeokjin Biotech, l’installation de systèmes de manipulation automatisée pour Seyang New Materials et Ilshin Textile, ou encore des projets d’ampleur avec le Korea Institute of Industrial Technology.

Portée par ses réussites, l’entreprise ambitionne de s’imposer à l’international, séduisant déjà de grands groupes lors du CES 2026 de Las Vegas. Mais c’est à Paris, pendant VIVATECH 2026, que STIGMA lancera sa stratégie européenne. Elle s’appuiera sur des partenariats clés avec des intégrateurs et industriels italiens, français et allemands pour déployer ses pilotes, et initiera des accords de coopération sur le continent.

L’innovation au service de l’industrie : IA, vision 3D et jumeau numérique

Le cœur de l’offre STIGMA repose sur une combinaison exclusive : un robot collaboratif 6 axes, des capteurs de vision 3D haute résolution, des préhenseurs intelligents imprimés en 3D et une supervision digitale en temps réel via le jumeau numérique. Par ailleurs, sa véritable force réside dans son système de Bin-Picking par IA sans apprentissage (Zero-Shot). Ainsi, alors que les robots concurrents nécessitent des milliers d’images pour reconnaître un nouvel objet, STIGMA est capable d’identifier et de saisir en temps réel des pièces inédites, avec un taux de reconnaissance de plus de 90 %.

Son préhenseur, imprimé à la demande, s’ajuste à chaque matériau. Certifié KOROS, il garantit une haute robustesse tout en étant économique : la solution promet jusqu’à 30% de réduction du coût global par rapport aux anciennes solutions.

À cette base technologique s’ajoute un écosystème logiciel qui connecte l’ensemble à la supervision industrielle, optimisant maintenance, productivité et traçabilité. Le système est calibré pour déploiement immédiat, idéal pour les PME comme pour les grands groupes cherchant à automatiser sans délai et sans expertise informatique lourde.

Avec cette plateforme, STIGMA projette un déploiement en trois phases : prise de position en Europe via VIVATECH, extension au marché américain et déploiement massif en Asie, pour viser pas moins de 8 milliards KRW de revenus annuels d’ici 2030.

Ce pari audacieux et ultra-innovant place la startup comme l’un des fers de lance de l’industrie 4.0 à suivre en 2026. Que pensez-vous de cette nouvelle vague de robotique intelligente venue de Corée ? Dites-le-nous dans les commentaires ou partagez l’article avec vos collègues du secteur !