Prodigy Technovations booste la fiabilité du testeur I3C PGY-I3C-EX-PD

Prodigy Technovations se démarque à nouveau dans le secteur des solutions d’analyse et de validation de protocoles. L’entreprise vient de mettre à jour son analyseur de protocole I3C PGY-I3C-EX-PD. Cette évolution ouvre la voie à la prise en charge de protocoles de gestion de haut niveau, essentiels à l’ère de l’intelligence artificielle et des systèmes informatiques modernes. Voyons en détail ces avancées qui facilitent le développement et la validation des architectures informatiques de demain.

Les nouvelles améliorations du testeur I3C PGY-I3C-EX-PD

La dernière version du PGY-I3C-EX-PD intègre la validation de plusieurs nouveaux protocoles. Elle permet désormais de travailler sur la couche d’application avec une prise en charge avancée de MCTP, NVMe-MI, SPDM et PLDM. Cela renforce l’interface I3C comme élément clé de la gestion et de la communication dans l’écosystème des appareils modernes. Les ingénieurs peuvent ainsi valider plus facilement la totalité des flux de communication sur leurs plateformes.

Compatibilité avec NVMe-MI, SPDM et PLDM pour l’analyse

Aujourd’hui, la compatibilité avec NVMe-MI, SPDM et PLDM répond aux besoins croissants en sécurité et gestion intelligente des systèmes. Ces protocoles assurent la découverte des appareils, la surveillance du matériel et l’authentification sécurisée. Le PGY-I3C-EX-PD permet aux ingénieurs d’émuler aussi bien des contrôleurs que des cibles I3C/I2C. Cette flexibilité simplifie l’intégration des nouveaux protocoles dans les SoC modernes.

Fonctionnalités clés et avantages pour les ingénieurs

L’outil propose de nombreuses fonctionnalités avancées :

Injection d’erreurs pour tester la robustesse des systèmes.

pour tester la robustesse des systèmes. Compatibilité avec plusieurs systèmes d’exploitation tels que Windows, macOS et Linux.

Débit ajustable de 1 Hz à 12,5 MHz selon les besoins des tests.

selon les besoins des tests. Analyse du trafic SDR, HDR-DDR, HDR-TSL, HDR-TSP et HDR-BT.

De plus, les ingénieurs bénéficient d’une plate-forme complète pour la génération de trafic, le décodage de protocoles et la capture de flux continu. Les scénarios de test réels permettent une validation rapide, fiable et sur différentes architectures.

En conclusion, Prodigy Technovations confirme son positionnement sur le marché grâce à son outil d’analyse I3C PGY-I3C-EX-PD enrichi de fonctions innovantes. L’intégration des protocoles de gestion modernes, la large compatibilité et les nombreuses fonctionnalités offrent aux ingénieurs la flexibilité dont ils ont besoin pour concevoir et valider les systèmes de demain. Cette solution s’adresse aux professionnels soucieux de garantir la fiabilité et la sécurité de leurs infrastructures.

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