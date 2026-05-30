ROLLER Capital facilite avec succès l’accès au financement rapide

ROLLER Capital change le visage du financement pour le secteur des loisirs et des attractions. Avec ce nouveau service intégré à la plateforme ROLLER, obtenir un prêt professionnel devient simple, rapide et sans tracas. Grâce à un partenariat stratégique avec Adyen, les exploitants de plus de 3 000 sites bénéficient désormais d’un accès facilité à des fonds essentiels pour booster leur activité.

Un partenariat stratégique pour un financement simplifié et rapide

La collaboration entre ROLLER et Adyen apporte une solution innovante aux professionnels des loisirs. En intégrant la technologie de financement rapide d’Adyen à l’outil de gestion ROLLER, les entreprises peuvent recevoir un prêt en quelques heures seulement. Ainsi, plus besoin de longues démarches bancaires ou de formalités administratives fastidieuses. De plus, ce rapprochement répond à un vrai besoin d’agilité, surtout dans un secteur aux pics saisonniers marqués.

Les avantages clés de ROLLER Capital pour les exploitants de sites

ROLLER Capital offre des atouts majeurs pour les gestionnaires de parcs d’attractions ou de centres de loisirs. Parmi les bénéfices essentiels :

Accès instantané à des offres pré-approuvées en ligne.

à des offres pré-approuvées en ligne. Montant du prêt adaptable, de 500 à 100 000 dollars .

. Remboursement flexible basé sur un pourcentage fixe des ventes quotidiennes.

basé sur un pourcentage fixe des ventes quotidiennes. Pas de pénalité pour remboursement anticipé ni de frais de retard.

Le tout, directement sur la plateforme habituelle des utilisateurs, pour une gestion centralisée et efficace de leurs besoins financiers.

Déploiement international de ROLLER Capital avec Adyen

Après un lancement réussi aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en Irlande, ROLLER Capital vise désormais une présence mondiale avec l’ouverture prochaine d’autres marchés en Europe. En effet, cette expansion rapide découle du succès du programme pilote, qui a déjà distribué plus d’un million de dollars en prêts professionnels dès la première semaine.

Grâce à ce partenariat, ROLLER renforce son statut de solution incontournable pour les gestionnaires de sites de loisirs. ROLLER Capital propose un support financier simple, immédiat et intégré, permettant aux professionnels d’investir sans sacrifier leur trésorerie ni ralentir leur activité. Une révolution pour une gestion moderne, efficace et sereine des besoins de financement du secteur.

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