La sous-station intelligente de Huawei booste l’énergie en Afrique

Le secteur de l’énergie en Afrique subsaharienne connaît une transformation rapide. Grâce à l’innovation, la sous-station intelligente de Huawei promet de révolutionner la gestion du réseau électrique. Découvrons comment cette technologie va modifier la façon dont l’électricité est produite, transportée et distribuée sur le continent.

Huawei présente sa solution de sous-station intelligente innovante

Lors de l’événement Enlit Africa 2026, Huawei a dévoilé sa nouvelle sous-station intelligente dédiée à l’Afrique subsaharienne. Ce lancement intervient alors que la digitalisation du secteur énergétique devient une priorité majeure. La solution intègre des outils avancés comme l’IA, la vidéo intelligente et des réseaux sans fil sécurisés. Elle a été développée avec des partenaires issus du CIGRE et de Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd. Ce partenariat symbolise la volonté de Huawei de moderniser le réseau électrique africain.

Les avantages concrets de l’automatisation pour l’Afrique subsaharienne

La solution de sous-station intelligente permet de remplacer quatre tâches manuelles par des opérations automatisées :

Surveillance

Inspection

Relevé des compteurs

Analyse

Grâce à ces innovations, le personnel peut surveiller la totalité de la station à distance. Résultat : le temps d’inspection passe de plusieurs jours à quelques minutes ! Les coûts d’exploitation et de maintenance chutent ainsi de 70 %. De plus, le réseau gagne en fiabilité, passant d’une simple maintenance corrective à une alerte proactive.

Partenariats stratégiques pour accélérer la transformation du secteur

Pour renforcer la portée de cette sous-station intelligente, Huawei s’est entouré de partenaires stratégiques comme le CIGRE et l’Alliance 450 MHz. Ensemble, ils favorisent la création de réseaux privés robustes pour accompagner la transition numérique. Une table ronde a permis d’échanger sur l’importance de normaliser les pratiques techniques et de partager les innovations à l’international.

L’importance des réseaux sans fil privés pour le futur énergétique

Les réseaux sans fil privés jouent un rôle clé dans la fiabilité des infrastructures électriques. La fréquence 450 MHz, par exemple, couvre de vastes zones et s’adapte aux besoins futurs du secteur. Ces réseaux omniprésents garantissent la sécurité, l’efficacité et la connectivité nécessaire à la croissance énergétique durable de l’Afrique.

En conclusion, la solution de sous-station intelligente de Huawei accélère la digitalisation du secteur énergétique africain. L’automatisation, l’IA et la connectivité sans fil révolutionnent les méthodes de travail. Grâce à des partenariats solides, l’Afrique subsaharienne avance vers un réseau électrique moderne, fiable et prêt pour le futur.

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