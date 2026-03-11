Actualités

Tongyu Communication dévoile des avancées majeures pour une connectivité durable

il y a 8 heuresDernière mise à jour: 10 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Tongyu Communication présente ses solutions intégrées pour des réseaux durables au MWC 2026.

Le monde de la téléphonie mobile évolue rapidement. Les entreprises cherchent des solutions toujours plus performantes. Tongyu Communication a récemment présenté ses avancées lors du MWC 2026 de Barcelone. Leur ambition : offrir une connectivité intelligente et durable partout sur Terre, dans les airs et jusque dans l’espace.

Les innovations multidimensionnelles de Tongyu Communication

Durant le salon, Tongyu Communication a dévoilé de nouvelles technologies couvrant différents domaines. On y retrouve des antennes hybrides 5G+4G et des produits adaptés aux réseaux 5G-A/6G. Ces antennes incluent, par exemple, l’AFU 256TR 6-7GHz et des solutions multi-faisceaux à très haute capacité.
Pour des lieux complexes comme les tunnels ou les stades, la marque propose aussi des solutions sur mesure. Ainsi, la connectivité reste optimale, même dans des situations extrêmes.

Des solutions vertes et intelligentes pour les réseaux du futur

Le verdissement des réseaux reste une priorité. Tongyu Communication intègre des unités intelligentes à multi-détection pour réduire l’empreinte écologique des installations. Leur nouvelle plateforme Gen4 Taurus aide, par exemple, à rendre les réseaux plus efficaces et économes en énergie.
De plus, ces solutions garantissent une évolutivité future. Les opérateurs peuvent donc investir sereinement, en pensant à la planète et à la durabilité.

L’expansion de la connectivité par les réseaux non terrestres

La connectivité ne s’arrête plus au sol. Tongyu Communication lance des produits pour les réseaux non terrestres (NTN). Ces produits couvrent la terre, l’air et l’espace, grâce à des antennes spécialisées. On note, par exemple, les terminaux satellites en bande Ka/Ku et les antennes de couverture sol-voies aériennes. Ce progrès ouvre la voie à une connexion sans interruption partout sur la planète.

Avec ces nouvelles solutions, Tongyu Communication repousse les limites de l’innovation pour les réseaux de demain. L’entreprise prouve son engagement envers une connectivité intelligente, performante et durable pour tous. La collaboration avec différents partenaires promet un avenir riche en innovations, prêt à répondre aux défis mondiaux de la connectivité.

Lisez notre dernier article tech : ZTE marque un tournant positif vers un avenir intelligent au MWC 2026

