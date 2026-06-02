Éblouissante révolution : ROG XBOX Ally X20 offre une immersion gaming inégalée

ASUS Republic of Gamers (ROG) marque un nouveau tournant dans l’univers du gaming nomade. Pour célébrer les 20 ans de la marque, ROG dévoile le pack exclusif ROG XBOX Ally X20, une console portable innovante au design rétro-futuriste, livrée avec des lunettes de réalité augmentée pour repousser encore plus loin l’immersion dans le jeu.

Un design anniversaire qui fait tourner les têtes

Dès le premier coup d’œil, la ROG XBOX Ally X20 impose un style unique. Son châssis en plastique noir translucide évoque avec nostalgie l’esthétique des consoles mythiques du début des années 2000, tout en y ajoutant une touche de modernité avec ses détails dorés. On peut admirer l’intérieur de la machine, son système de refroidissement à haute performance, et surtout la puce AMD dernier cri.

Pensée aussi bien pour les collectionneurs que pour les hardcore gamers, cette édition limitée réunit toutes les qualités qui font le succès de ROG. En effet, inspirée des manettes Xbox légendaires, elle propose un D-pad transformable ainsi que des grips caoutchoutés pour un confort optimal lors des longues sessions. Par ailleurs, les boutons ont également été retravaillés afin d’optimiser le contrôle et la rapidité d’exécution.

Des performances sans compromis

La ROG XBOX Ally X20 ne se contente pas d’être belle. En effet, ASUS inaugure ici un nouvel écran Nebula HDR OLED de 7,4 pouces, plus grand, plus rapide (120 Hz), incroyablement lumineux (1 400 nits), et certifié VESA DisplayHDR 1000. Par ailleurs, la technologie FreeSync Premium Pro, le temps de réponse de 0,2 ms et un revêtement antireflet poussent le confort visuel au sommet. Ainsi, les joueurs profitent de l’action, aussi bien dehors que dedans, sans jamais perdre en lisibilité ni en fluidité.

Sous le capot, le pack joue la carte de la puissance, avec un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, épaulé par 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage SSD ultra-rapide. Que ce soit pour des blockbusters récents ou des titres compétitifs, cette console portable fait clairement la différence. La nouveauté technique ? La technologie Auto SR qui améliore la résolution sur grand écran, sans sacrifier le framerate, jusqu’ici réservée aux PC haut de gamme.

L’immersion AR : la cerise sur le gâteau

Le pack ROG XBOX Ally X20 s’accompagne des lunettes de réalité augmentée ROG XREAL R1 Edition 20. Avec un affichage virtuel équivalent à un écran de 171 pouces à 4 mètres, un rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse record (0,01 ms), l’expérience devient complètement immersive. Le tracking 3DoF ajuste l’image selon les mouvements de la tête et le mode Anchor stabilise le tout lors du jeu. Installation ultra simple : branchez les lunettes à la console via USB Type-C, et plongez dans l’action, où que vous soyez !

En résumé, ce pack ROG XBOX Ally X20 est à la hauteur de l’événement. Entre références rétro et innovations de pointe, ASUS offre ici un objet culte pour joueurs exigeants. Et vous, craqueriez-vous pour ce concentré de technologie ? Racontez-nous en commentaires et partagez l’info avec vos amis gamers !