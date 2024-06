Computex 2024 : ASUS met le paquet avec ses dernières innovations

À l’occasion du Computex 2024, ASUS a frappé fort en dévoilant une série de nouveautés captivantes. Entre avancées technologiques et innovations de design, la gamme ASUS s’étend. C’est le cas avec notamment les séries ROG et TUF Gaming, en promettant de redéfinir les attentes des utilisateurs. En particulier, les utilisateurs à la recherche de performances et de fonctionnalités avancées sont visés. Découvrez les principales annonces faites par ASUS, avec un aperçu des produits pour la gamme 2024.

ASUS ROG Zephyrus G16 : un monstre de puissance dans un écrin de portabilité pour ce Computex 2024

L’annonce du ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 marque un tournant pour les aficionados du gaming durant ce Computex 2024 d’Asus. Équipé des tout derniers processeurs AMD Ryzen et d’une RTX 4070, ce laptop ne lésine pas sur la puissance. Le design, salué pour sa finesse et sa légèreté, intègre un écran OLED de pointe et le nouveau standard WiFi 7. Cela promet une expérience de jeu à la fois immersive et ultrarapide. Avec une architecture soigneusement pensée pour allier esthétique et fonctionnalité, le Zephyrus G16 est paré pour satisfaire les gamers les plus exigeants.

Le Zephyrus G16 se distingue non seulement par ses composants internes de premier plan, mais aussi par ses capacités IA intégrées. Grâce à un NPU dédié, le laptop offre une expérience enrichie. Il optimise tout, de la retouche d’image à la gestion de la bande passante. Ces améliorations permettent aux utilisateurs de tirer le maximum de leurs sessions de jeu. Et ce, sans compromis sur la qualité visuelle ou la fluidité des performances, c’est à noter.

ASUS TUF Gaming A14 et A16 : robustesse et performance pour tous

Dans la lignée de son engagement à fournir des équipements gaming de haute qualité à des prix accessibles, pour le Computex 2024, ASUS a introduit les nouveaux TUF Gaming A14 et A16. Ces modèles incarnent l’ultime équilibre entre performance, durabilité et coût. Équipés de processeurs AMD de dernière génération et de cartes graphiques NVIDIA RTX, les TUF Gaming A14 et A16 sont conçus pour offrir une expérience de jeu supérieure sans alourdir outre mesure le porte-monnaie des utilisateurs. Leur châssis repensé, plus fin et doté d’un système de refroidissement amélioré, garantit une performance constante même sous charge intensive.

Ces nouveaux venus dans la gamme TUF Gaming se démarquent également par leur adaptabilité. Que ce soit pour des tâches quotidiennes ou des sessions de gaming prolongées, les A14 et A16 sont à la hauteur. Ils offrent des fonctionnalités telles que la correction du regard et des outils d’optimisation de l’IA. Ces fonctionnalités améliorent non seulement les performances en jeu, mais aussi la productivité. Cette polyvalence fait des TUF Gaming A14 et A16 des choix privilégiés pour les gamers. En particulier, pour ceux qui cherchent à maximiser leur investissement dans un laptop capable de tout faire.

ASUS Chromebook Plus : un pas en avant vers l’accessibilité et l’innovation

L’ASUS Chromebook Plus rejoint la scène avec une offre alléchante. Chaque achat inclut un abonnement d’un an au Google One AI Premium Plan, sans frais supplémentaires. Ce plan enrichit l’expérience utilisateur avec 2 TB de stockage cloud et des fonctionnalités AI avancées dans les applications Google. Compact, abordable et puissant, ce Chromebook est idéal pour les étudiants et les professionnels qui nécessitent mobilité et connectivité.

Ce modèle se distingue par sa facilité d’utilisation et ses applications AI intégrées. Il permet des créations visuelles instantanées et une rédaction améliorée grâce à AI directement dans Google Docs. Avec un stockage sécurisé et abondant, le Chromebook Plus devient un outil indispensable pour gérer efficacement les données en ligne.

ASUS Vivobook S15 : L’Ère du Copilot+ PC durant ce Computex 2024

Le Vivobook S15 introduit les fonctionnalités IA de Windows sous une forme élégante. Propulsé par le Snapdragon X Elite, il promet rapidité et efficacité, avec une autonomie pouvant atteindre 18 heures. Son design, d’une finesse de 14,7 mm et d’un poids de 1,42 kg, rend ce modèle incroyablement portable.

En plus de son design, le Vivobook S15 se concentre sur la performance. Ainsi, sa capacité AI s’étend à l’amélioration des appels vidéo et à la gestion intelligente des tâches. Ce premier Copilot+ PC d’ASUS est une véritable révolution, offrant des habiletés multitâches avancées dans un format accessible.

Gamme Copilot+ PC ASUS : l’innovation à portée de main

ASUS révolutionne l’informatique avec sa nouvelle gamme de Copilot+ PC. De ce fait, cette série couvre tout, des ultraportables aux créateurs et aux gamers. Chaque modèle intègre des processeurs AI puissants, assurant une performance optimale pour chaque type d’utilisateur.

Enfin, les ProArt, Zenbook, et Vivobook mettent en avant des fonctionnalités AI poussées. Elles facilitent la création, améliorent la connectivité et optimisent l’expérience gaming. De plus, avec une attention particulière portée à l’intégration de l’IA, ASUS redéfinit l’expérience utilisateur moderne à travers cette gamme innovante.