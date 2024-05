Équipez-vous pour le gaming à petit prix avec Nacon

Aux premiers abords, le milieu du gaming peut faire élitiste avec des produits de plus en plus chers. Heureusement, certaines marques vont à contre-courant de cette tendance en proposant des équipements bon marché. C’est le cas de Nacon par exemple qui propose toute une gamme de produit accessible pour les gamers débutant ou pour ceux ayant un petit budget. Tour d’horizon de ces périphériques avec la présentation d’un setup quasi complet made in Nacon. Avant de commencer, il est important de noter que Nacon propose aujourd’hui des packagings zéro plastique, un choix intelligent pour le futur de notre planète.

Souris GM-420

Nous commençons la présentation de ce setup par la souris. Le modèle GM-420 offre tout d’abord du RGB mais également plusieurs boutons intéressant Le premier, présent sous le pouce gauche, permet de baisser les DPI à la volée. Les trois boutons du dessus seront utilisés pour régler les DPI, mais aussi les effets RGB. Côté technique, on peut noter la précision du capteur optique avec une sensibilité pouvant aller de 800 à 12000 DPI. La prise en main est agréable, notamment grâce à l’utilisation d’un revêtement antidérapant au toucher doux. Vous aurez la possibilité de paramétré votre souris grâce à l’utilisation du logiciel maison.

Cette souris est disponible au tarif riquiqui de 29.90€ sur Amazon. Elle est donc de ce fait ultra-accessible et permet une accessibilité au monde du jeu vidéo imbattable.

Manette GC-100

Si vous arrivez du monde des consoles de salon, alors l’utilisation d’une manette peut vous aider à faire la transition plus simplement. Avec la GC-100 vous optez pour une manette simple et abordable qui reprend le style Xbox. Ici en version camo, elle existe également dans des tons plus neutres. Si d’extérieur la manette affiche un impression de solidité, la prise en main est malheureusement moins exceptionnelle. Elle sera parfaite pour un débutant n’ayant pas trop d’expériences. Cependant, le confort est amélioré grâce à l’utilisation d’un revêtement doux. Tout comme la souris, son prix est imbattable avec seulement 29.90€ affiché sur Amazon.

Casque filaire GH-120

Après les périphériques directement utilisés dans le gaming, place à la communication. Car si vous jouez avec vos amis, il est important de les entendre, et de se faire entendre. Ce casque GH-120 intègre tout le nécessaire pour répondre à ces deux besoins. Il vous sera possible de régler le volume et d’activer le micro via un boîtier, plutôt pratique. Le confort est correct et ce casque pourra vous accompagner lors de vos longues sessions de jeux sans souci. Côté praticité, il n’est pas possible d’enlever complètement le micro, mais il vous sera malgré tout possible de le bouger afin d’éviter de le conserver à portée de bouche. La qualité sonore (audio comme le micro) sera suffisante pour jouer et discuter avec vos amis via Discord ou autre. Avec un tarif de 29.90€ sur Amazon, il fait office du parfait entrée de gamme pour les débutants ou les petit budgets.

Microphone NC5172

Si vous souhaitez un microphone plus qualitatif et plus orienté streaming, le Nacon NC5172 sera parfait pour vous accompagner dans vos débuts. Il intègre plusieurs fonctionnalités comme le contrôle du gain et de l’écho. Mais un bouton est également assez intéressant, la réduction de bruit. On ne sera pas au niveau des grandes marques, mais ce sera suffisant pour réduire les petits bruits gênants. Il est fourni avec un support permettant de gérer l’inclinaison et de s’adapter parfaitement à votre setup. Pour ce produit, on augmente un peu le tarif avec un prix affiché de 59,90€ sur Amazon.

Webcam PCWEBCAMRL

Pour finir votre setup à petit prix, une caméra peut être utile pour vos streams ou pour vos réunions de télétravail. Nacon nous propose ici une petite webcam avec une résolution Full HD. Elle est affublée d’un anneau lumineux ring light. Ce dernier sera pratique pour éclairer au mieux votre visage et mettre en valeur votre setup. Il dispose aussi d’une prise USB-C, d’un stand spécifique ainsi qu’une cache permettant de cacher complètement le capteur vidéo. À noter que la webcam pourra également être installée directement sur votre écran, sans utilisation du stand. Tout comme le micro, cette webcam sera disponible à un tarif de 59.90€, sur Amazon toujours.

Vous l’aurez compris, grâce à Nacon (entreprise française, cocorico), vous aurez la possibilité de vous équiper à petit prix. La marque propose aussi de nombreux autres périphériques qu’il vous sera facile de trouver sur le site officiel.