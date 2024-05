TUTO – Pourquoi mon fond d’écran est noir sur mon iPhone ?

Vous n’avez pas éteint votre iPhone et, pourtant, l’écran est noir ? Vous ne voyez ni votre fond d’écran de verrouillage habituel ni vos widgets. Juste du noir. Ce problème peut vous faire paniquer, mais ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs raisons qui peuvent l’expliquer. Nous vous proposons également différentes méthodes pour le résoudre dans le corps de cet article.

Pourquoi votre fond d’écran est-il devenu noir ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Elle peut être liée à :

Un problème matériel

Si vous avez récemment fait remplacer l’écran de votre iPhone, il est possible que l’écran noir résulte d’un remplacement incorrect ou d’un écran non compatible avec votre modèle d’iPhone ou d’un écran non authentique. L’écran noir peut aussi résulter d’un problème au niveau des composants internes. Si votre iPhone est récemment tombé, ou a été trempé, alors cela peut aussi expliquer l’écran devenu noir.

Un problème logiciel

Il se peut aussi que le fond d’écran de votre iPhone soit devenu noir après des modifications du système iOS qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Par exemple, après une mise à jour ou une rétrogradation d’iOS. Il est également possible que votre iPhone soit bloqué ou qu’il ait subi un bug d’application spécifique.

Un problème de batterie

Il se peut également que ce problème d’écran noir iPhone soit causé simplement par une décharge de la batterie. D’autres hypothèses à ne pas écarter sont la défaillance ou la dégradation de la batterie de votre smartphone.

Un malware ou un virus

Même si cette hypothèse est assez faible, il reste possible que ce problème d’écran noir signifie que votre iPhone contient un malware ou un virus. Dans ce cas, ces derniers perturbent le fonctionnement normal de votre téléphone et peuvent provoquer l’écran noir.

Un jailbreak

Même si Apple a toujours fortement déconseillé de jailbreaker un iPhone, certains le font quand même. Jailbreaker un iPhone peut avoir pour conséquences de causer des problèmes logiciels.

Une fonctionnalité d’Apple

Il faut savoir que l’iPhone embarque une fonctionnalité qui permet de basculer l’affichage vers une sorte de « mode sombre ». Autrement dit, l’écran devient noir au lieu de blanc. Cette fonctionnalité est un paramètre d’accessibilité appelé « inversion intelligente ».

Voici plusieurs méthodes pour vous permettre de retrouver un fond d’écran normal.

S’il s’agit d’un simple problème d’affichage, vous pouvez régler le problème en procédant comme suit :

Allez dans « Réglages »

» Cliquez sur « Fonds d’écran »

» Sélectionnez l’option « Choisir un nouveau fond d’écran »

» Cliquez sur « Fond d’écran par défaut »

» Choisissez « Blanc » ou un autre fond d’écran clair de votre préférence.

S’il ne s’agit pas d’un problème d’affichage, les solutions suivantes s’offrent à vous.

Forcer le redémarrage de votre iPhone

Cette solution vous permettra de résoudre rapidement le problème.

Pour les iPhone 6S, SE et les modèles antérieurs, il faut appuyer simultanément sur les boutons d’accueil et d’alimentation jusqu’à ce que l’écran devienne noir et que le logo s’affiche, relâchez ensuite les boutons.

Pour l’iPhone 7 et 7 Plus, il faut appuyer simultanément sur le bouton d’alimentation et le bouton de réduction de volume. Maintenez ces boutons enfoncés puis relâchez-les quand le logo d’Apple s’affichera à l’écran.

Pour les iPhone 8, X, 11, 12, 13 et 14, il faut d’abord appuyer sur le bouton de volume haut. Ensuite, sur le bouton de volume bas et enfin, sur le bouton latéral jusqu’à ce que le logo d’Apple s’affiche.

Chargez votre iPhone

Si vous pensez qu’il est possible que votre iPhone soit juste à plat, nous vous conseillons de connecter votre iPhone à son chargeur et de le laisser se charger. Ensuite, essayez de rallumer votre iPhone ou de forcer le redémarrage.

Si vous avez des doutes sur un potentiel problème provenant du matériel de charge, essayez de changer de port USB, de prise murale, de câble ou encore d’adaptateur.