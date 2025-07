TUTO – 5 fonctionnalités Chromecast sérieusement sous-estimées que vous devriez utiliser

Le Chromecast est souvent perçu comme un simple outil de diffusion vidéo, principalement utilisé pour regarder Netflix ou YouTube sur un téléviseur. Pourtant, cet appareil discret renferme bien plus de possibilités. Derrière son interface minimaliste se cachent des fonctionnalités pratiques et parfois méconnues. Pourtant, ces fonctionnalités peuvent transformer votre expérience multimédia à la maison. Que vous soyez mélomane, gamer, professionnel ou simplement amateur de belles images, le Chromecast peut devenir un véritable compagnon du quotidien. Voici cinq fonctionnalités sous-estimées que vous devriez absolument explorer.

1. Diffuser de la musique depuis des applications comme Spotify ou Deezer sur votre Chromecast

Votre téléviseur peut devenir une véritable enceinte connectée grâce au Chromecast. Pour ce faire, lancez votre application de streaming musical préférée — Spotify, Deezer, Amazon Music — sur votre smartphone ou tablette. Puis, vous avez simplement à cliquer sur l’icône « Cast » (diffusion) et choisir votre téléviseur comme destination. La musique commence à jouer instantanément, avec un son bien plus immersif que celui des haut-parleurs d’un téléphone. Cette fonction est idéale pour les soirées à domicile, les sessions de relaxation ou pour donner de l’ambiance à votre intérieur.

2. Afficher des photos ou des présentations depuis votre téléphone sur grand écran

Que ce soit pour revivre vos souvenirs de voyage, présenter un projet professionnel ou simplement partager des moments en famille, le Chromecast vous permet d’envoyer facilement vos images sur le téléviseur.

Depuis l’application Google Photos ou même depuis votre galerie, vous pouvez choisir une photo ou un album et appuyer sur « Cast ». Sur Google Slides, il suffit d’ouvrir votre présentation dans Chrome et d’utiliser l’icône de diffusion. En quelques secondes, votre contenu est affiché en grand format. De plus, vous pouvez contrôler la navigation directement depuis votre téléphone.

3. Jouer à des jeux vidéo sur votre téléviseur grâce à des applications compatibles

Le Chromecast n’est pas une console. Cependant, il peut tout de même offrir une expérience de jeu surprenante. Plusieurs jeux mobiles — comme Just Dance Now, Tricky Titans ou Draw Party — peuvent être diffusés sur votre téléviseur via Chromecast. Après avoir lancé le jeu sur votre téléphone, vous pouvez le caster sur votre TV et utiliser votre appareil mobile comme manette. En effet, cette fonctionnalité est pratique pour jouer en groupe, improviser une partie lors d’une soirée ou profiter d’un écran plus grand pour certaines applications de gaming.

4. Utiliser la fonctionnalité « À proximité » pour trouver des Chromecast autour de vous

Cette option intégrée à l’application Google Home simplifie la découverte et la configuration des appareils Chromecast proches. Que vous soyez dans une maison équipée de plusieurs téléviseurs ou que vous visitiez un ami, l’application détecte automatiquement les appareils disponibles à proximité. Vous pouvez ainsi diffuser du contenu rapidement, sans devoir chercher manuellement.

5. Afficher un fond d’écran personnalisé ou un diaporama grâce à « Ambiances »

Si vous n’utilisez pas tout le temps votre téléviseur, vous pouvez le transformer en œuvre d’art ou en tableau d’informations. En effet, la fonction « Ambiances », accessible depuis l’application Google Home, permet de choisir ce que le Chromecast affichera quand il est inactif. Il peut s’agir de vos photos personnelles, des images artistiques, l’heure, la météo ou même des visuels tirés de Google Earth. Une fois configurée, cette option donne une toute autre présence à votre téléviseur dans la pièce, même quand vous ne l’utilisez pas.

Et voilà, maintenant vous connaissez 5 fonctionnalités à essayer sur votre Chromecast. Pour aller plus loin, nous vous proposons aussi de découvrir nos astuces pour empêcher que votre téléviseur ne vous espionne.