TUTO – Comment réparer une installation Ubuntu défectueuse ?

Votre ordinateur refuse de charger votre bureau habituel ou affiche un écran noir au démarrage ? Pas de panique, car le système d’exploitation Ubuntu intègre des outils formidables pour se remettre sur pied rapidement. Même lorsque la situation semble désespérée, une panne de système ne signifie pas que vous avez perdu vos documents personnels. Grâce à des manipulations simples et accessibles, vous pouvez restaurer l’intégrité de vos fichiers et de vos logiciels en quelques minutes seulement. Dans ce tutoriel, on vous accompagne pas à pas, avec des explications claires, pour redonner vie à votre machine sans stress.

Le Mode Recovery pour sauver Ubuntu des petits blocages

Le mode de récupération constitue votre première ligne de défense lorsque le système donne des signes de faiblesse mais reste un minimum coopératif. Pour activer cette interface de maintenance, vous devez redémarrer votre ordinateur tout en maintenant la touche Shift enfoncée. Si votre machine utilise un BIOS plus récent, appuyez plutôt plusieurs fois sur la touche Échap de manière répétée dès l’allumage. Cette action force l’apparition du menu de démarrage GRUB, qui est le tableau de bord initial de votre machine.

Une fois que ce menu s’affiche sur votre écran, utilisez les flèches du clavier pour naviguer. Vous devez sélectionner la ligne intitulée Options avancées pour Ubuntu afin de dévoiler les options de secours. Dans la liste qui apparaît alors, repérez la mention contenant la ligne « recovery mode » et validez avec la touche Entrée. L’ordinateur charge alors un environnement textuel sécurisé, léger et spécialement conçu pour la réparation.

Dans ce menu de récupération, vous allez pouvoir appliquer des correctifs ciblés en fonction des symptômes observés. Activez en premier lieu l’option nommée fsck, car cette commande vérifie minutieusement et répare automatiquement les erreurs de votre système de fichiers. Utilisez ensuite l’option dpkg, qui se charge de rechercher, de configurer et de réparer les paquets logiciels dont l’installation a été interrompue. Enfin, l’option root vous ouvre une invite de commande directe où vous pouvez taper la commande de mise à jour globale pour finaliser la stabilité du système.

La clé USB Live pour relancer le système d’exploitation Ubuntu

Lorsque le menu de démarrage initial refuse de s’afficher ou que l’ordinateur se bloque complètement, la clé USB Live devient indispensable. Ce support amovible contient une version complète et autonome du système que vous pouvez exécuter directement depuis la mémoire vive de l’ordinateur. Pour l’utiliser, insérez la clé USB contenant l’installateur d’Ubuntu dans un port libre avant d’allumer votre appareil. Modifiez si nécessaire l’ordre de démarrage dans votre BIOS pour forcer l’ordinateur à lire la clé en priorité.

Dès que le programme d’installation se lance, veillez à sélectionner uniquement l’option Essayer Ubuntu. Ce choix crucial vous permet d’explorer l’interface graphique et d’accéder aux outils de dépannage sans modifier ni écraser vos données actuelles. Vous disposez alors d’un système d’exploitation parfaitement fonctionnel pour réparer le disque dur principal de votre ordinateur de bureau ou de votre ordinateur portable.

Restaurer le chargeur de démarrage GRUB avec Boot-Repair

Un chargeur de démarrage corrompu empêche l’ordinateur de savoir où se situe le système d’exploitation principal pour se lancer. Heureusement, vous pouvez corriger cette anomalie technique directement depuis l’environnement de votre clé USB Live. Ouvrez une fenêtre de terminal et ajoutez le dépôt de l’utilitaire de réparation automatique en saisissant la commande appropriée. Mettez ensuite à jour votre liste de logiciels puis installez l’application logicielle nommée Boot-Repair pour régler le problème.

Dès que le programme se lance à l’écran, l’interface vous propose une option limpide intitulée Réparation recommandée. Cliquez simplement sur ce bouton pour que l’outil analyse la configuration de votre ordinateur et répare les fichiers d’amorçage de manière autonome. Suivez attentivement les instructions complémentaires qui peuvent s’afficher à l’écran pour finaliser la restauration complète du chargeur de démarrage.

Forcer la réparation des paquets cassés via la méthode Chroot

Si le chargeur de démarrage fonctionne correctement mais que le système d’exploitation reste instable, la méthode du Chroot s’avère redoutable. Cette technique avancée vous permet de vous introduire virtuellement dans votre système d’origine depuis le terminal de la clé USB Live. Vous devez d’abord identifier et monter la partition principale de votre disque dur sur un dossier temporaire de la clé. Connectez ensuite les répertoires système essentiels du processeur et des périphériques pour lier les deux environnements de manière logicielle.

Une fois que vous avez basculé l’arborescence du terminal dans votre propre système, vous reprenez le contrôle total de vos applications. Vous pouvez alors exécuter les commandes de réparation forcapte pour débloquer la base de données des logiciels internes. Ces actions ordonnent au gestionnaire de paquets de configurer les éléments laissés en suspens et de remplacer les fichiers corrompus par des versions saines. Démontez ensuite proprement les partitions avant de redémarrer votre machine pour finaliser l’opération.

Sur un autre registre, si vous êtes intrigué par l’intelligence artificielle, découvrez dans ce tutoriel comment utiliser les Artefacts sur Claude.