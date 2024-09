Ubisoft : The Crew 2 et The Crew Motorfest proposeront des modes hors ligne

Acheter et jouer à un jeu qui nécessite d’être toujours en ligne, c’est courant de nos jours. Mais le problème, c’est quand les serveurs dudit jeu n’existent plus. C’est ce qui est arrivé à The Crew 1, le jeu de course en monde ouvert d’Ubisoft. Jouable uniquement en ligne, les joueurs n’avaient plus accès aux modes solo et multijoueur de celui-ci quand Ubisoft a décidé de fermer ses serveurs en mars dernier. Une décision controversée, qui a mené le studio français à prendre des mesures pour les deux derniers opus. The Crew 2 et The Crew Motorfest seront donc jouables hors ligne prochainement, ceci pour ne plus répéter les mêmes erreurs de The Crew premier du nom.

Mode hors-ligne sur The Crew 2 et The Crew Motorfest : pour assurer un accès à long terme

Le 31 mars de cette année, Ubisoft a décidé de fermer les serveurs de The Crew 1. Le seul problème, c’est que le jeu n’est jouable qu’en mode en ligne. Cela signifie que pour jouer à The Crew 1, vous devez vous connecter aux serveurs du jeu. C’est l’unique moyen pour accéder à vos sauvegardes, de jouer en mode solo ou multijoueur.

Alors, imaginez l’indignation des joueurs quand les serveurs de The Crew 1 sont devenus inaccessibles. Non seulement ils n’ont pas perdu l’accès au mode multijoueur du jeu, mais également le solo. En gros, The Crew 1 est devenu tout simplement injouable. Cette décision d’Ubisoft a alors provoqué une immense vague de colère sur les réseaux, relançant ainsi les motivations de l’initiative Stop Killing Games.

Afin d’éviter le pire pour ses prochains titres, Ubisoft a décidé de rendre The Crew 2 et The Crew Motorfest jouables en hors-ligne. Ce mode sera implémenté sur les deux jeux dans les mois qui viennent, selon toujours l’éditeur français. “Nous avons entendu vos inquiétudes concernant l’accès aux jeux The Crew. Aujourd’hui, nous souhaitons exprimer notre engagement envers l’avenir de The Crew 2 et de The Crew Motorfest. Nous pouvons maintenant confirmer un mode hors ligne pour assurer un accès à long terme aux deux titres. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles dans les prochains mois”.

We heard your concerns about access to The Crew games



Today, we want to express our commitment to the future of The Crew 2 and The Crew Motorfest.



We can confirm an offline mode to ensure long term access to both titles, stay tuned for more news in the next months. pic.twitter.com/KDlz8h09OT — The Crew Motorfest (@TheCrewGame) September 10, 2024

Certes, The Crew 1 ne reviendra pas, mais au moins, l’avenir de ses deux suites est assuré !