La PS5 s’offre un écran d’accueil plus personnalisable

Sony continue de peaufiner l’expérience de sa PS5 avec une nouvelle mise à jour du système. Cette fois-ci, l’écran d’accueil est à l’honneur. La console permet désormais aux joueurs de personnaliser cette interface selon leurs goûts, grâce à des widgets et options inédits. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent rendre leur expérience plus personnelle.

PS5 : Des widgets à la carte

L’une des principales nouveautés est la possibilité de personnaliser l’écran d’accueil avec des widgets. Ce sont de petits outils qui affichent des informations utiles comme l’espace de stockage restant, le niveau de batterie des manettes, ou encore la liste de vos amis en ligne. Les amateurs de trophées peuvent même suivre leur progression directement depuis cet écran. Fini l’onglet « Explorer » qu’on retrouvait sur la PS5 jusqu’à présent : place à une interface que chacun peut façonner à sa guise.

Et ce n’est pas tout ! Les widgets ne sont pas figés. Vous pouvez les redimensionner et les disposer comme bon vous semble, ce qui permet de donner un peu plus de vie à votre écran d’accueil. En plus de ça, vous avez la possibilité de changer l’arrière-plan, avec des effets animés ou des captures d’écran de vos jeux préférés. C’est une vraie avancée par rapport à l’interface rigide des versions précédentes.

Un arrière-goût de PS3/PS4 ?

Pour les nostalgiques, ce n’est pas encore un retour aux thèmes personnalisables des PS3 et PS4, qui permettaient de modifier entièrement l’apparence du système. Mais c’est un début, et ça montre que Sony écoute les attentes des joueurs, même si ça avance petit à petit.

En tout cas, ces nouvelles options commencent à être disponibles pour les utilisateurs américains dès aujourd’hui. Cependant, il faudra patienter quelques jours avant que tous les joueurs puissent y accéder, car Sony déploie cette mise à jour de manière progressive. Bonne nouvelle aussi pour les joueurs européens et japonais, qui recevront bientôt ces fonctionnalités.

Nouveaux profils audio 3D seront disponibles sur la PS5

Outre les nouveautés concernant l’écran d’accueil, la mise à jour du système PS5 introduit également une fonctionnalité intéressante pour les amateurs de son : des profils audio 3D personnalisables. Concrètement, cela permet aux joueurs d’ajuster le son en fonction de leurs propres caractéristiques auditives.

C’est une option en version bêta pour l’instant, mais cela promet de grands changements pour l’audio sur PS5.

Charge adaptative et jeu à distance

La mise à jour apporte aussi quelques améliorations pour la PS5 Slim et la future PS5 Pro. Sony a ajouté une charge adaptative, une fonctionnalité intelligente qui optimise la charge de la console pour prolonger la durée de vie de la batterie. En plus de ça, la possibilité d’activer le jeu à distance fait son apparition. Cette option permettra aux utilisateurs de démarrer et jouer à des jeux depuis un autre appareil, ce qui est bien pratique pour ceux qui aiment jouer sans être attachés à leur console.

La Party Share pour faciliter les invitations

Enfin, une nouveauté à venir pourrait bien simplifier la vie des joueurs : la fonction Party Share. Sony prévoit bientôt de permettre aux utilisateurs de partager des liens de chat vocal via n’importe quelle application de messagerie ou réseau social. En gros, vous pourrez inviter vos amis à rejoindre une discussion vocale sans avoir besoin de les ajouter sur le PlayStation Network. Un vrai gain de temps pour les parties en ligne entre amis ou collègues.