eUSB2 : une avancée prometteuse pour l’USB embarqué d’Arasan

Arasan Chip Systems annonce l’arrivée de son IP eUSB2 pour les appareils embarqués. Cette sortie vise à renforcer la performance des SoC mobiles et automobiles. L’entreprise démontre ainsi son avance et sa solidité dans le domaine des solutions USB. Découvrons pourquoi ce lancement fait écho dans l’industrie.

Présentation de la nouvelle solution eUSB2 d’Arasan Chip Systems

La nouvelle IP eUSB2 d’Arasan cible principalement les besoins actuels en connectivité. Elle s’adresse surtout aux fabricants de téléphones, tablettes ou encore ordinateurs portables. En effet, eUSB2 fonctionne avec des interfaces à très basse tension, comme 1,2 V ou 1,0 V.

Ce choix s’explique par la volonté d’optimiser la consommation énergétique. C’est aussi un engagement fort vers une électronique plus responsable. L’histoire de l’USB chez Arasan commence en 1996 avec la sortie de leur premier produit USB 1.0. Aujourd’hui, la marque continue de renforcer sa présence sur le marché mondial.

Compatibilité et atouts techniques de l’IP eUSB2 pour l’embarqué

eUSB2 se distingue par sa grande compatibilité avec l’écosystème existant. Aucune modification du modèle de programmation USB 2.0 n’est requise. Les deux configurations de lignes de données, eD+ et eD-, sont reprises dans cette nouvelle version.

Support de vitesses élevées, basses et moyennes

Gestion avancée de la consommation énergétique

Stable avec les alimentations Vbus non affectées

eUSB2 s’intègre ainsi aisément dans tous les segments : automobile, médical, industriel et grand public. C’est un choix de confiance pour accompagner la transition vers des puces plus économes.

Une offre complète pour l’USB2 destinée aux marchés modernes

Arasan va plus loin en proposant une suite complète de solutions USB2. Vous y trouverez des IP pour les hôtes, dispositifs, hubs, OTG, DRD, eUSB et PHY. Pour les connexions internes, l’option HSIC facilite les échanges puce à puce.

Avec 25 ans d’expérience et plus de 150 partenaires sous licence, Arasan s’impose comme un pionnier du secteur. Ses solutions sont fiables et éprouvées. Désormais, la nouvelle IP eUSB2 est disponible immédiatement sous licence pour accélérer l’innovation de vos produits.

Pour conclure, eUSB2 d’Arasan s’annonce comme une avancée clé pour la connectivité dans les SoC mobiles, industriels et embarqués. Sa compatibilité élevée, sa faible consommation et son intégration rapide séduiront les développeurs cherchant performance et modernité. Adopter eUSB2, c’est opter pour une solution efficace, robuste et déjà approuvée par le marché.

