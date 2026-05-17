Immersion Ultime : OPPO Find X9 Ultra Sublime la Photo Mobile

OPPO continue de tracer son chemin dans l’univers de la photographie mobile avec l’annonce de son nouveau smartphone haut de gamme, le Find X9 Ultra. La marque ne se contente pas de proposer un simple téléphone : elle dévoile aussi une gamme complète de produits connectés pour enrichir l’expérience utilisateur. Entre prouesses techniques et accessoires professionnels, OPPO entend bousculer les codes du marché premium.

Le Find X9 Ultra : le smartphone pour photographe exigeant

Dès les premières lignes, OPPO pose le décor : le Find X9 Ultra ne fait aucun compromis. En effet, son incroyable téléobjectif optique 10x de 50 MP et son double capteur Hasselblad de 200 MP visent à offrir une polyvalence inédite aux créateurs d’image.

Point fort : le système de caméra Hasselblad Master nouvelle génération intègre cinq capteurs arrière. Zoom optique 10x, zoom d’une qualité équivalente à 20x et grande ouverture f/3,5 : ce smartphone veut rivaliser avec les appareils photo professionnels. Le capteur principal de 200 MP Sony LYTIA 901 capture une lumière impressionnante, tandis qu’un second téléobjectif 200 MP promet macro et basses lumières ultra-détaillées. Au menu également : ultra grand-angle, caméra True Color et gestion pointue des blancs pour des couleurs naturelles à chaque déclenchement.

L’expérience photo s’enrichit d’accessoires exclusifs, comme la coque OPPO Hasselblad Explorer équipée d’une gâchette et d’une molette de zoom, ou encore un téléconvertisseur 300 mm prêt à repousser les limites de la photo sur smartphone. Le tout, orchestré par un nouveau mode Hasselblad Master et la capture RAW MAX sur six focales, pour laisser s’exprimer pleinement la créativité. Les vidéastes ne sont pas oubliés, avec de la vidéo 4K 120 fps, 8K 30 fps, et une gestion colorimétrique ACES certifiée, digne d’un matériel pro.

Des performances et un design à la hauteur

Le Find X9 Ultra s’équipe d’un écran AMOLED QHD+ 144 Hz ultra lumineux, la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie 7 050 mAh longue durée et la charge ultra-rapide SUPERVOOC. Côté design, OPPO s’inspire des appareils Hasselblad pour un résultat élégant et robuste. La certification IP66/IP68/IP69 assure une résistance à toute épreuve, tandis que le dos en cuir végétal accentue le positionnement premium.

Une nouvelle génération d’objets connectés

Mais OPPO ne s’arrête pas là. Aux côtés du Find X9 Ultra débarquent les nouveaux écouteurs Enco Clip2 (son équilibré, confort et IA), la montre connectée Watch X3 (alliée santé et sport, jusqu’à 16 jours d’autonomie) et la tablette OPPO Pad 5 (grand écran, stylet intelligent, connectivité poussée). Tous ces produits misent sur une expérience fluide et interconnectée, soutenue par l’IA et le logiciel ColorOS 16.

Les aficionados pourront précommander le Find X9 Ultra dès le 21 avril au prix de 1699,90 €, en Noir Toundra ou Orange Canyon. De plus, une précommande donne droit au kit photo Earth Explorer offert, d’une valeur de 599,90 €. Par ailleurs, OPPO propose également ses autres nouveautés à des tarifs compétitifs sur sa boutique en ligne et chez ses partenaires. Chaque acheteur du Find X9 Ultra bénéficie aussi de trois mois à Google AI Pro pour booster productivité et créativité.

Le Find X9 Ultra et ses compagnons arrivent en fanfare sur le marché français. Alors, que pensez-vous de ces ambitions photo et de cette nouvelle famille d’appareils connectés ? N’hésitez d’ailleurs pas à partager vos impressions ou à relayer cet article auprès des passionnés de tech et de photo dans votre entourage !