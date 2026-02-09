Émerveillement garanti : HUAWEI Mate X7, l’élégance pliable puissance photo

Le géant chinois Huawei repousse encore les limites du smartphone pliable avec le lancement mondial de son nouveau fleuron, le HUAWEI Mate X7. Présenté officiellement lors du Flagship Product Launch Event à Dubaï le 11 décembre 2025, ce modèle attaque de front le segment premium grâce à un design raffiné allié à des performances haut de gamme et une expérience photo inégalée.

Un design premium qui s’affiche sans compromis

Dès la première prise en main, le HUAWEI Mate X7 séduit par sa finesse et sa robustesse. De plus, Huawei, pionnier reconnu dans la catégorie des smartphones pliables depuis sept ans, s’appuie ici sur une architecture unique et ultra-fiable. Par ailleurs, le smartphone intègre un écran extérieur protégé par le verre Crystal Armour Kunlun Glass, particulièrement résistant face aux aléas du quotidien. Enfin, la charnière, véritable prouesse technique, mise sur un mécanisme à cinq arcs en acier ultra-haute résistance afin d’assurer des milliers de cycles d’ouverture sans faiblir.

L’arrière, tout aussi travaillé, combine fibre composite Brocade et châssis central en aluminium aéronautique. Résultat : un appareil certifié IP58 et IP59, prêt à affronter l’eau comme la poussière, sans sacrifier l’élégance. Deux finitions “premium” sont proposées, Nebula Red ou Black, habillées de cuir vegan pour un toucher sophistiqué.

Photographie et vidéo : le nouveau roi du détail

Côté photo, Huawei sort le grand jeu. En effet, son nouveau flagship embarque un système professionnel avec la caméra True-to-Colour, qui améliore la restitution des couleurs de 43 % tout en doublant la captation de lumière. Ainsi, peu importe l’éclairage, qu’il soit nocturne ou complexe, chaque scène se révèle riche en détails et fidèle à la réalité.

La caméra Ultra Lighting HDR casse les codes, grâce à une lentille en verre de 0,4 mm et une conception optique innovante. Résultat ? Des clichés lumineux et subtils, même à l’intérieur. Mention spéciale au téléobjectif macro 50MP à zoom optique 3,5x, capable de saisir aussi bien les panoramas que les plus petits détails. Les vidéastes apprécieront la plage dynamique de 17,5 EV et l’Ultra HDR Video en 4K, qui garantit des films d’une netteté bluffante dans toutes les situations.

Puissance et autonomie pour les plus exigeants

Le Mate X7 ne fait pas que briller côté photo. En parallèle, il embarque une batterie Silicon-Carbon Anode de 5 300 mAh, compatible avec la SuperCharge 66 W filaire et 50 W sans fil. Ainsi, les utilisateurs intensifs peuvent compter sur une autonomie solide et des recharges éclair. Par ailleurs, un système de dissipation thermique au graphène assure des performances stables, même pendant les sessions de gaming ou la création de contenu.

Commercialisé à 2099 € dès le 20 janvier 2026 sur la boutique en ligne Huawei, le Mate X7 s’accompagne d’une offre de lancement alléchante : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro offerte jusqu’au 25 février 2026.

Et vous, laissez-vous séduire par ce nouveau standard du smartphone pliable ? Partagez vos impressions ou vos rêves de pliable en commentaire ou sur nos réseaux !