Les vélos électriques ENGWE boostent puissance et plaisir

Les vélos électriques ENGWE montent en puissance avec le lancement de deux nouveaux modèles. En effet, la marque vient de dévoiler l’Engine Pro 3.0 Boost et l’EP-2 3.0 Boost, les versions les plus performantes à ce jour. Ces nouveautés s’adressent aux amateurs de mobilité moderne et aux cyclistes en quête de fiabilité et de technologie. Pour marquer le coup, ENGWE propose un concours mondial accompagné d’offres spéciales pour les premiers acheteurs.

Les caractéristiques techniques avancées des nouveaux ENGWE

Avec ces nouveaux modèles, les vélos électriques ENGWE franchissent un cap. Le moteur Boost 90 Nm de l’Engine Pro 3.0 Boost assure un couple impressionnant, idéal pour gravir les pentes et accélérer rapidement. La batterie Samsung 48V/15Ah garantit jusqu’à 130 km d’autonomie sur une seule charge. Grâce à la recharge rapide 8A, la batterie se recharge entièrement en deux heures seulement.

Par ailleurs, la nouvelle génération introduit plusieurs innovations :

Mises à jour OTA du firmware pour des améliorations constantes

Système antivol IoT intégré pour une parfaite sécurité

Suivi GPS et accès sans clé, toujours plus de tranquillité

Tous ces atouts renforcent la position des ENGWE parmi les leaders du marché.

L’Engine Pro 3.0 Boost : puissance et innovation au rendez-vous

La série Engine est la gamme phare de la marque depuis 2021. Chaque amélioration découle des retours des utilisateurs. Cette nouvelle version propose notamment une suspension complète améliorée, offrant un confort et une stabilité supérieurs. Aussi, la durabilité des composants garantit une expérience sur le long terme, même sur terrains difficiles.

Utilisateurs aguerris comme novices apprécieront la polyvalence du modèle. Partir à l’aventure n’a jamais été aussi simple avec l’Engine Pro 3.0 Boost.

L’EP-2 3.0 Boost : mobilité électrique accessible et pliable

L’EP-2 3.0 Boost s’adresse à ceux qui veulent une bicyclette électrique pliable et puissante. Ce modèle allie un moteur robuste de 75 Nm et une autonomie confortable jusqu’à 120 km. Son format compact permet de le ranger ou de le transporter facilement. Il rend la mobilité électrique avancée accessible au plus grand nombre, tout en restant facile à prendre en main.

Concours mondial ENGWE et offres exclusives de lancement

Pour célébrer ce lancement, ENGWE organise un concours mondial ouvert à tous jusqu’au 3 octobre. De plus, les premiers utilisateurs bénéficieront d’un multiplicateur de points de récompense. C’est donc le moment parfait pour découvrir ces nouveautés et obtenir des avantages exclusifs.

Avec ces deux nouveaux modèles, ENGWE confirme son engagement pour des vélos électriques plus puissants, sécurisés et innovants. Les Engine Pro 3.0 Boost et EP-2 3.0 Boost posent un nouveau jalon sur le marché de la mobilité urbaine. Si vous souhaitez allier performance, confort et technologie, c’est le moment de sauter le pas vers une nouvelle génération de vélos électriques.

