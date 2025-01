Cognex booste l’efficacité avec les nouveaux DataMan 290 et 390

Cognex Corporation, leader en vision industrielle, renforce sa position avec deux nouveaux produits. Les lecteurs de codes-barres innovants DataMan 290 et 390 promettent de transformer les opérations industrielles grâce à une technologie avancée et un support client inégalé.

Lancement des nouveaux lecteurs DataMan 290 et 390

Cognex vient de dévoiler les lecteurs DataMan 290 et 390. Ces dispositifs, équipés d’une technologie d’IA innovante, permettent un décodage fiable dans diverses applications de fabrication. Le lancement de ces produits vise à simplifier la lecture de codes-barres, augmentant ainsi l’efficacité des utilisateurs.

Technologies IA pour une lecture fiable et rapide

Les nouveaux appareils font appel à des capacités avancées de l’intelligence artificielle. En effet, cela permet de lire rapidement et facilement différents types de codes, même les plus endommagés. Par ailleurs, la technologie intégrée facilite l’installation et la maintenance, même pour les moins techniques, ce qui réduit considérablement les temps d’arrêt.

Soutien client renforcé par Cognex

Le succès des DataMan est soutenu par le programme Cognex Customer Success. Grâce à cette assistance globale, les utilisateurs sont aidés à chaque étape, du réglage initial à l’exécution. En outre, avec une interface web intuitive, même les novices peuvent facilement se lancer dans la numérisation en quelques minutes.

Solutions adaptées à diverses applications industrielles

La gamme étendue des DataMan répond à toutes sortes d’applications. Le DataMan 290 aborde la majorité des défis, tandis que le 390, avec sa résolution plus élevée, s’adapte aux cas les plus complexes. Cette diversité assure une lecture optimale des codes, essentielle à de nombreuses industries.

En conclusion, Cognex continue d’innover et de répondre aux besoins du marché de la lecture industrielle des codes-barres. Les DataMan 290 et 390, soutenus par un service client de premier ordre, promettent d’optimiser les performances et d’améliorer l’expérience utilisateur. Ces produits illustrent l’engagement constant de Cognex envers l’efficacité et l’innovation.

