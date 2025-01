CES 2025 : voici les nouvelles barres de son de Samsung !

L’édition 2025 du CES s’est tenue du mardi 7 janvier au vendredi 10 janvier. Samsung a profité de cette occasion pour dévoiler ses innovations les plus récentes en matière de technologie audio domestique. Plus précisément, l’entreprise a dévoilé deux nouvelles barres de son de la gamme Q : HW-Q990F et HW-QS700F. Ces nouveaux produits associent un matériel de pointe à des fonctions d’intelligence artificielle.

La barre de son HW-Q990F de Samsung comporte plusieurs fonctions d’IA

La HW-Q990F est le successeur de la barre de son HW-Q990D. Cette nouvelle barre de son se présente sous la forme d’une nouvelle conception cubique. Son nouveau design minimise la résonance et lui permet de s’intégrer dans les intérieurs modernes grâce à sa finition striée élégante. Par ailleurs, elle intègre deux subwoofers actifs améliorés, offrant des basses robustes et produisant des fréquences ultra-basses d’une grande précision. Le modèle HW-Q990F embarque une optimisation sonore avancée, comportant plusieurs fonctionnalités d’IA comme :

La fonction Dynamic Bass Control

Cette fonctionnalité améliore la clarté des basses fréquences en utilisant une gestion non linéaire des basses pour un son équilibré et sans distorsion.

La fonction Q-Symphony

Cette fonction permet à l’utilisateur de profiter d’un son ambiant 3D. Elle détecte la position des haut-parleurs sans fil et optimise automatiquement les effets audios en fonction de la distance et de l’angle.

La fonction Active Voice Amplifier Pro

Cette fonctionnalité permet d’analyser le contenu en temps réel dans le but de réduire les bruits de fond et d’accentuer les dialogues pour donner une meilleure expérience visuelle à l’utilisateur.

HW-QS700F : la barre de son polyvalente de Samsung qui intègre un capteur gyroscopique

Cette barre de son de Samsung intègre la technologie de capteur gyroscopique. Elle s’adapte ainsi à l’espace de l’utilisateur qu’elle soit installée sur un meuble ou sur un meuble pour offrir une qualité de son optimale et immersive.

Grâce à cette conception adaptative, ce modèle peut aussi bien accompagner un écran mural cinématique qu’une installation minimaliste sur un meuble. Cette barre de son conviendrait à la fois aux utilisateurs à la recherche d’une barre de son élégante que performante.

Dans un communiqué de presse publié le 14 janvier, Michiel Okma, Director Consumer Electronics Samsung Benelux, a déclaré que :