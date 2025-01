CES 2025 : TCL éblouit avec ses innovations futuristes

Le CES 2025 de Las Vegas accueille cette année TCL, leader de l’électronique grand public. Il y présente ses dernières innovations technologiques. Avec des avancées en matière d’affichage et d’intelligence artificielle, TCL mise sur des appareils qui révolutionnent le quotidien.

Innovations en affichage : TCL au CES 2025

TCL dévoile son téléviseur phare, le LED X11K QD-Mini, offrant une clarté visuelle inégalée avec plus de 14 000 zones de gradation. Amélioré par la technologie de contrôle du halo, il rend l’expérience visuelle immersive. La marque s’associe à Bang & Olufsen pour proposer une solution sonore sur mesure. En plus des téléviseurs, la technologie NXTPAPER 4.0 se distingue par sa capacité à réduire la fatigue oculaire, apparue sur la tablette NXTPAPER 11 Plus.

Produits intelligents pour un mode de vie sain

Les lunettes intelligentes RayNeo X3 Pro plongent les utilisateurs dans l’ère de la réalité augmentée grâce à un design compact. Le projecteur PLAYCUBE, avec son style portable, s’inscrit dans une optique de polyvalence. Dans le secteur de l’électronique automobile, TCL présente des solutions de cockpit innovantes.

Connectivité et IA avec TCL Ai Me

Au CES, l’une des nouveautés marquantes est le robot compagnon modulaire TCL Ai Me, doté d’une intelligence artificielle. Ce concept unique offre des interactions naturelles et enrichit le quotidien des utilisateurs. TCL présente aussi des avancées en matière de connectivité avec le routeur LINKHUB HH516 5G AI CPE. Cette technologie garantit un réseau performant pour de nombreux usages avec une latence réduite.

En conclusion, TCL réaffirme sa position de leader avec des innovations destinées à transformer la vie quotidienne. Des écrans de pointe aux solutions domestiques intelligentes, chaque produit vise à offrir des modes de vie plus connectés et durables. Les nouvelles avancées en matière d’IA et d’affichage captivent l’attention au CES 2025. Elle continue d’inspirer par son engagement envers l’excellence et la durabilité.

