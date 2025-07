Mario Smash Football débarque sur Nintendo Switch 2 !  

L’un des jeux les plus délirants de l’ère GameCube s’apprête à faire son grand retour ! Mario Smash Football, ou Super Mario Strikers en dehors de l’Europe, rejoindra officiellement le catalogue Nintendo GameCube – Nintendo Classics sur Nintendo Switch 2 dans quelques jours. Il sera est le quatrième classique de la GameCube à faire son apparition sur la Nintendo Switch Online.

Sorti initialement en 2005, Mario Smash Football est tout sauf une simulation de foot classique. Dans le jeu, les règles, les arbitres et le fair-play n’existent pas. À la place, les joueurs n’ont qu’un but : marquer plus que l’adversaire en utilisant tous les moyens possibles. Et par tous les moyens, il y a les tacles brutaux, les objets piégés (carapaces, bananes, Bob-ombs) ou encore les frappes spéciales surpuissantes.

Avec son gameplay simple mais incroyablement nerveux et ses animations exagérées, Mario Smash Football s’est imposé comme l’un des jeux multijoueurs les plus cultes de la GameCube. Et aujourd’hui, il s’apprête à faire son grand retour, car Nintendo vient d’annoncer l’arrivée de du jeu sur la Nintendo Switch 2. Le titre sera disponible dans le catalogue des jeux GameCube sur Switch 2 à partir du 3 juillet, aux côtés de F-Zero GX, The Legend of Zelda : The Wind Waker et SoulCalibur 2.

Appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Pour l’arrivée de Mario Smash Football sur la Switch 2, Nintendo promet des graphismes lissés et des contrôles personnalisables. Mais surtout, le jeu prendra en charge le multijoueur local et en ligne jusqu’à 4 joueurs. Côté hardware, le titre sera compatible avec les Joy-Con 2, la manette Pro et même avec le nouveau contrôleur GameCube sans fil.

Attention cependant : pour pouvoir télécharger et jouer à Mario Smash Football, il faudra impérativement souscrire à l’option Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Comptez entre 39,99 euros pour le forfait individuel de 12 mois, et 69,99 euros pour la version familiale de 12 mois.