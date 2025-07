La tondeuse robotisée LiDAR Sunseeker : une avancée remarquable pour votre pelouse

La tondeuse robotisée LiDAR révolutionne l’entretien des pelouses. Sunseeker Robotics vient de dévoiler sa toute première tondeuse intelligente au salon Spoga+Gafa 2025. Ce lancement marque un tournant pour le marché de la robotique dédiée au jardin.

Découverte de la nouvelle tondeuse robotisée LiDAR Sunseeker

La Sunseeker L3 attire tous les regards. Dotée de la technologie LiDAR et d’une caméra IA, elle assure une cartographie précise et une détection des obstacles en temps réel. Ce système scanne le jardin en 3D, identifiant aussi bien les objets statiques que les animaux en mouvement.

L’installation est simplifiée. Grâce à l’application mobile, aucune antenne n’est nécessaire. En quelques minutes, vous pouvez définir des limites virtuelles et lancer la tonte. Ce modèle gère deux zones indépendantes, parfait pour les grands jardins familiaux ou les espaces partagés.

Les innovations majeures de la gamme de robots tondeuses 2025

Sunseeker va plus loin et élargit sa gamme. Outre la L3, les nouvelles séries S et V offrent des solutions adaptées à chaque besoin. La série S, par exemple, combine RTK et VSLAM pour une précision centimétrique, même avec un GPS faible. Les tondeuses S3 et S5 naviguent aisément entre les obstacles et franchissent des pentes jusqu’à 60 %.

La série V répond aux attentes des propriétaires de petits jardins. Le modèle V1 est compact, avec une fonction ReadyGo™ qui simplifie tout. Cette gamme intègre jusqu’à 160 types d’objets reconnus et une gestion à distance via smartphone.

Des solutions adaptées à chaque type et taille de pelouse

Sunseeker propose une technologie de pointe pour tous les terrains. Que votre jardin soit petit, moyen ou grand, il existe un robot adapté. Les capacités de montée, la précision de coupe et la gestion intelligente des zones font la différence. Les familles, notamment celles avec enfants ou animaux, apprécient la sécurité offerte par l’évitement d’obstacles omnidirectionnel et en temps réel.

Avec sa tondeuse robotisée LiDAR et ses nouveaux modèles, Sunseeker s’impose comme un leader sur le marché européen. L’entreprise combine innovation, simplicité et efficacité, pour faciliter le quotidien de tous les amateurs de beaux jardins. Bientôt commercialisés partout en Europe, ces robots ouvriront une nouvelle ère pour l’entretien des pelouses.

