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Compression vidéo IA : une solution efficace pour baisser les coûts

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 1 juin 2026
Temps de lecture 1 minute
La compression vidéo IA réduit les coûts de stockage sans perdre en qualité d'image.

La compression vidéo IA révolutionne la manière dont les entreprises stockent et gèrent leurs données vidéo. Grâce à la technologie innovante Guanlan Encoding développée par Hikvision, il est désormais possible de réduire considérablement les coûts de stockage, sans sacrifier la qualité des images les plus importantes. Mais comment fonctionne cette innovation et pourquoi est-elle essentielle pour les entreprises ?

Comment la compression vidéo IA réduit les coûts de stockage

Aujourd’hui, la vidéosurveillance génère un volume énorme de données à stocker. Cela peut vite devenir coûteux. Guanlan Encoding permet une économie de 30 à 50 % sur le stockage vidéo. Cette technologie identifie d’abord les éléments essentiels de la scène, comme les personnes ou les véhicules. Cela permet de conserver leur clarté, tandis que les autres parties de l’image sont compressées. Ainsi, seul l’essentiel reste parfaitement visible, tout en réduisant la taille totale du fichier.

Les avantages de Guanlan Encoding pour la sécurité vidéo

Avec la compression vidéo IA, la question n’est plus de choisir entre qualité et espace disque. Guanlan Encoding s’appuie sur l’intelligence artificielle pour détecter ce qui compte vraiment sur chaque image. Elle adapte le niveau de compression selon la complexité des scènes. Les images statiques sont très compressées, tandis que les scènes dynamiques restent détaillées. Cette flexibilité améliore non seulement la qualité, mais réduit aussi la consommation d’énergie et la nécessité d’installer plusieurs disques durs.

Compatibilité et intégration facile de Guanlan Encoding

Un autre atout de cette compression vidéo IA est sa compatibilité avec la norme H.265. Elle fonctionne donc sans souci avec les solutions actuelles, qu’il s’agisse de caméras ou d’enregistreurs existants. En plus, les entreprises n’ont pas besoin de changer leur matériel pour adopter cette innovation Hikvision. Cette solution protège ainsi aussi bien les nouveaux projets que les installations déjà en place.

En conclusion, la compression vidéo IA incarnée par Guanlan Encoding transforme la gestion du stockage vidéo de façon intelligente et économique. Les entreprises bénéficient d’images de haute qualité, tout en réalisant d’importantes économies sur le stockage et l’énergie. Grâce à cette technologie, la vidéosurveillance devient plus efficace et plus respectueuse des ressources.

Lisez notre dernier article tech : Tales of ARISE débarque en édition complète sur Nintendo Switch 2

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 1 juin 2026
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