Tesla FSD : un troisième pays européen valide la conduite autonome supervisée

La technologie de conduite autonome de Tesla franchit une nouvelle étape importante sur le continent européen. Le constructeur automobile américain vient d’obtenir le feu vert d’un troisième État pour déployer son système d’aide à la conduite avancée. Cette validation progressive confirme l’ambition de la marque de généraliser son dispositif à l’échelle européenne.

L’Estonie autorise à son tour le système FSD de Tesla

Le constructeur américain vient d’annoncer officiellement sur ses réseaux sociaux l’arrivée imminente de la conduite automatique supervisée en Estonie. Cette décision fait suite à l’intégration récente d’autres territoires de la région Baltique. En effet, la Tesla FSD et la conduite autonome supervisée débarquent également en Lituanie. Cela positionne l’Estonie comme le troisième pays de l’Union européenne à accepter cette technologie, juste après les Pays-Bas et le territoire lituanien.

La stratégie de l’effet boule de neige au sein de l’Union européenne

Pour implanter son système sans attendre une législation globale et centralisée de l’Union européenne, Tesla utilise une méthode habile basée sur le principe de la reconnaissance mutuelle. La firme d’Elon Musk a d’abord soumis un dossier technique complet auprès du RDW. Il s’agit de l’organisme de réglementation des transports aux Pays-Bas. Après validation par les autorités néerlandaises, ce rapport a rejoint la Commission européenne pour examen.

Désormais, chaque pays membre de l’Union européenne possède la liberté de consulter ces documents officiels pour accorder individuellement son autorisation. L’Estonie applique précisément ce mécanisme pour introduire le logiciel sur ses routes. Cette démarche devrait inciter d’autres nations européennes à suivre cet exemple d’ici la période estivale.

Un modèle économique désormais basé sur l’abonnement mensuel

Ce déploiement géographique s’accompagne d’une refonte complète de la politique tarifaire de la marque en Europe. Tesla supprime définitivement l’achat à vie du logiciel ainsi que l’option intermédiaire baptisée « Capacité de conduite entièrement autonome améliorée ». Cette option intégrait le stationnement automatisé pour un montant de 3 800 €.

Désormais, les utilisateurs doivent obligatoirement souscrire à une formule locative pour activer le système. Pour en savoir plus sur cette restructuration financière, lisez notre article sur l’officialisation des tarifs FSD en Europe. Cette formule unique coûte 99 € par mois et s’applique de manière uniforme. Et ce, y compris dans les pays comme la France où les autorités étatiques n’ont pas encore validé l’activation de cette conduite autonome de niveau L2+. L’Autopilot standard reste toutefois inclus de série sur l’ensemble des véhicules de la gamme.