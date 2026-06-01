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TestMu AI lance de puissantes nouveautés pour booster KaneAI

il y a 4 heuresDernière mise à jour: 31 mai 2026
Temps de lecture 1 minute
TestMu AI améliore KaneAI avec des outils avancés pour l'automatisation des tests.

TestMu AI continue d’innover dans le domaine des tests logiciels automatisés. La plateforme vient d’annoncer une série d’améliorations pour KaneAI, destinées à faciliter le travail des équipes techniques. Ces nouveautés visent à rendre la création de tests plus simple, rapide, et intuitive pour les projets complexes.

Les nouvelles fonctionnalités intelligentes de KaneAI dévoilées

TestMu AI enrichit KaneAI avec des outils de création de tests derniers cri. Les nouvelles fonctionnalités permettent un enregistrement encore plus intelligent des interactions. Les utilisateurs bénéficient de :

  • Fonctions avancées de clic, comme l’appui long ou le multi-clic
  • Pouvoir d’exécuter des opérations sur des menus contextuels ou des éléments mobiles
  • Soutien accru des expériences utilisateur basées sur le glisser-déposer

Grâce à ces nouveautés, la plateforme s’adapte aisément aux applications web et mobiles modernes.

Améliorer la création de tests automatisés avec TestMu AI

Avec la mise à jour, KaneAI simplifie la vie des testeurs. Il est désormais possible de mettre en pause et reprendre une session d’enregistrement. De plus, on peut ajuster un cas de test sans tout recommencer. Cette souplesse réduit les étapes inutiles et améliore la qualité des tests générés. Aussi, la gestion automatique des erreurs est renforcée. Ainsi, KaneAI relance les tests uniquement quand c’est nécessaire. Cela aide à fiabiliser les exécutions dans les grands pipelines CI/CD.

KaneAI : un atout pour les équipes d’ingénierie logicielle

KaneAI devient un outil essentiel pour les équipes qui gèrent de nombreux projets complexes. Il offre plus de contrôle sur chaque étape de l’automatisation. Selon Mudit Singh, cofondateur, ces nouveautés rendent les workflows plus flexibles et plus résilients. Ainsi, les ingénieurs peuvent se concentrer sur la qualité du logiciel et réduire les efforts manuels.

Pour conclure, TestMu AI confirme sa position de leader dans l’automatisation intelligente des tests. Avec ses fonctionnalités élargies, KaneAI aide les entreprises à s’adapter aux défis des applications modernes. Cette avancée ouvre la voie à des livraisons logicielles plus sûres et innovantes.

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il y a 4 heuresDernière mise à jour: 31 mai 2026
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La rédac

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