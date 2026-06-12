Fin du support Intel sur macOS 27 : ce que cela change pour votre ancien Mac

La conférence WWDC 2026 d’Apple a dévoilé les futures innovations majeures de l’écosystème de la marque, notamment les fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence et une refonte complète de l’assistant Siri. Cependant, cette vague de nouveautés technologiques impose une transition matérielle stricte pour les utilisateurs d’ordinateurs Apple. La prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation est baptisée macOS 27 Golden Gate. Elle exclut définitivement les anciennes machines équipées de processeurs Intel. Les utilisateurs doivent donc posséder un ordinateur doté d’une puce Apple Silicon pour installer cette nouvelle version.

Cette décision de la firme de Cupertino ne constitue pas une surprise pour les spécialistes du secteur informatique. Apple avait effectivement annoncé l’année dernière, lors de la WWDC 2025, que macOS 26 Tahoe représenterait l’ultime système compatible avec l’architecture Intel. L’entreprise a introduit sa première génération de puces maison, le processeur M1, au cours de l’année 2020.

Par conséquent, le géant technologique a maintenu le support des ordinateurs de transition pendant une période raisonnable de six ans. Cette stratégie logicielle s’aligne d’ailleurs avec l’évolution d’autres services modernes. Et ce, alors même que Google déploie l’application native Gemini pour macOS afin d’optimiser l’expérience sur les architectures récentes.

Déploiement de macOS 27 : un sursis de sécurité pour le matériel existant

Le déploiement exclusif de macOS 27 sur Apple Silicon ne condamne pas immédiatement les anciens ordinateurs à l’obsolescence. Les propriétaires de Mac Intel peuvent continuer à utiliser sereinement leurs appareils pour les tâches quotidiennes actuelles. Apple s’engage officiellement à fournir des correctifs logiciels essentiels et des mises à jour de sécurité pour ces configurations jusqu’en 2028. Cette maintenance proactive protège les données des utilisateurs contre les vulnérabilités émergentes pendant encore deux ans. Pour comprendre l’importance de ces protocoles, rappelons qu’Apple renforce la sécurité d’iOS et macOS pour contrer les menaces informatiques.

Les critères de compatibilité pour tester les versions bêtas

La publication prochaine des versions bêtas de macOS 27 Golden Gate va susciter l’intérêt de nombreux développeurs et passionnés de technologie. Les utilisateurs doivent impérativement vérifier la fiche technique de leur matériel avant de lancer l’installation de ces configurations de test. Les puces d’architecture M1, M2, M3 ou les toutes dernières déclinaisons exécuteront parfaitement le nouveau système. En revanche, les ordinateurs achetés avant la transition de 2020 ou les ultimes modèles Intel vendus par la suite resteront bloqués sur les versions antérieures du système d’exploitation.