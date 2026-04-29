La date de sortie de Star Wars: Galactic Racer a fuité, rendez-vous en octobre !

Tout le monde le sait : officiellement, Star Wars: Galactic Racer reste attendu pour 2026. Mais c’estsans compter sur l’acharnement des fans qui trépignent d’impatience devant l’un des jeux de course les plus attendus de l’année ! Grâce (ou à cause) d’un visuel de précommande, ils ont alors pu dénicher la date de sortie précise de du jeu. Préparez vos pods : la course débutera en octobre de cette année.

Ce que révèle la fuite

C’est le genre d’information qui ne reste jamais longtemps sous le radar. Alors que l’attente monte autour de Star Wars: Galactic Racer, la date de sortie précise aurait récemment fuité en ligne, déclenchant une vague de réactions dans la communauté. Selon plusieurs leakers, le jeu de course situé dans l’univers de la saga culte arriverait donc sur nos machines…le 6 octobre 2026.

À l’origine de cette fuite : un visuel promotionnel de précommande brièvement apparu sur Steam. Certes, la plateforme les a rétiré quelques instants après leur publication, mais comme on dit, « internet n’oublie jamais« . Pour l’heure, ni le studio Fuse Games, ni l’éditeur Secret Mode n’ont confirmé cette date. À prendre avec des pincettes, donc.

Au-delà de la date de sortie, les visuels leakés donnent un aperçu du modèle commercial du de Star Wars: Galactic Racer. On a notamment un bonus de précommande sur PS5, Xbox Series et Steam, des skins exclusifs et des éléments cosmétiques multijoueur, une édition Deluxe avec contenu additionnel et un steelbook pour certaines versions physiques du jeu.

Vous pouvez voir les visuels retirés ci-dessous (attention spoiler) :

Star Wars: Galactic Racer, c’est quoi ?

Annoncé lors des Game Awards 2025, Star Wars: Galactic Racer est un jeu de course arcade inspiré du mythique course de pods de l’épisode I du film éponyme. Développé par d’anciens talents issus de licences comme Burnout et Need for Speed, le titre mêlera des sensations de vitesse nerveuses, un univers étendu post-Retour du Jedi ainsi que des modes solo et multijoueur compétitifs.

Une chose est sûre : la ligne de départ se rapproche…