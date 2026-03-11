NetEase coupe les vivres à Nagoshi Studio, le développeur de Gang of Dragon

Le premier projet du studio fondé par le créateur de Yakuza, Toshihiro Nagoshi, pourrait se retrouver à l’arrêt après une décision radicale de son partenaire financier. En effet, NetEase a décidé de mettre fin au financement de Nagoshi Studio, après avoir appris que le développement de Gang of Dragon nécessiterait des dizaines de millions de dollars supplémentaires. Le projet, et peut-être le studio lui-même, se trouve aujourd’hui dans une position délicate…

44 millions de dollars pour Gang of Dragon !

La mauvaise nouvelle est apparu le week-end dernier sur les réseaux. NetEase a informé les employés de Nagoshi Studio que le financement du studio prendrait fin au printemps 2026, avec une échéance fixée autour du mois de mai. Le point de rupture serait survenu après une réévaluation du budget du premier projet du studio : Gang of Dragon.

D’après le média Bloomberg, le jeu aurait besoin d’au moins 7 milliards de yens supplémentaires, soit environ 44 millions de dollars, pour voir le jour. Face à cette rallonge budgétaire conséquente, NetEase aurait choisi de ne pas poursuivre le financement du projet. Une décision lourde de conséquences, puisque le développement du jeu dépendait directement du soutien financier de l’éditeur chinois.

Ironie de la situation : Gang of Dragon venait tout juste d’entrer dans la lumière. Le jeu avait été officiellement présenté au public lors des Game Awards 2025, avec une première bande-annonce à l’appui. Le titre, un jeu d’action centré sur les drames criminels urbains, est un territoire narratif que Toshihiro Nagoshi connaît particulièrement bien après plus de quinze ans passés à développer la série Like a Dragon.

Avec l’arrêt du financement de NetEase, Nagoshi Studio se retrouve désormais dans une course contre la montre. Mais, pour l’instant, Toshihiro Nagoshi et son équipe n’ont pas encore annoncé une solution de remplacement. Le sort de Gang of Dragon dépendra donc largement de la capacité du studio à sécuriser un nouveau partenaire dans les mois à venir.

Assisterait-on alors à un nouveau naufrage d’un AAA ? Espérons que non…