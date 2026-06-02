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Beelink ME Pro impressionne avec puissance et stockage exceptionnel

il y a 7 heuresDernière mise à jour: 1 juin 2026
2 minutes de lecture
Découvrez la gamme Beelink ME Pro, des PC puissants et modulaires pour l’IA et la création.

La marque Beelink vient de dévoiler sa nouvelle génération de PC compacts ME Pro. Ces nouveautés s’adressent aux utilisateurs exigeants, à la recherche de puissance et de stockage pour l’intelligence artificielle et la création de contenu. Découvrons ensemble les atouts de cette gamme qui promet de transformer votre manière de travailler et de créer.

Avec ses nouveaux modèles ME Pro, Beelink vise les professionnels et créateurs à la recherche de solutions puissantes. Les processeurs de dernière génération, dont l’Intel Core i5-13420H et les AMD Ryzen 7 H 255 et Ryzen AI 9 HX 370, assurent des performances élevées.

Cette gamme répond aux besoins d’<b’intelligence artificielle et de traitement local des données. Elle permet de travailler sur des projets complexes, d’éditer de la vidéo 4K et d’ajouter des effets riches sans ralentir.

Modularité et évolutivité : des PC adaptés à chaque besoin utilisateur

Le principal atout du ME Pro réside dans sa conception modulaire. Chaque PC dispose d’une carte mère facilement interchangeable. Ainsi, il est possible de mettre à jour le processeur sans changer l’ensemble du système.

Ce concept vous garantit une machine toujours performante, sans achat complet à chaque nouveauté.

Performances, stockage et connectivité au service des projets créatifs

Le ME Pro ne néglige pas la connectivité, essentielle dans les environnements exigeants. Il propose une double connexion Ethernet rapide : 10GbE et 2,5GbE. Cela facilite le transfert de gros fichiers et optimise la bande passante.

Côté stockage, deux types de châssis existent :

  1. Le modèle à deux baies offre jusqu’à 76 To.
  2. La version à quatre baies monte à 136 To.

Ces volumes répondent aux besoins des studios de création, équipes collaboratives et utilisateurs avancés.

En conclusion, la nouvelle gamme Beelink ME Pro se distingue par sa modularité, son stockage immense et ses performances pensées pour l’ère de l’intelligence artificielle. Avec des possibilités d’évolution et une conception soignée, ME Pro s’impose comme la solution idéale pour tous ceux qui cherchent un PC compact et puissant, capable de s’adapter à toutes les exigences. Pensez à découvrir ces nouveautés pour propulser vos projets vers de nouveaux sommets.

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il y a 7 heuresDernière mise à jour: 1 juin 2026
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La rédac

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