Beomjun, une solution écologique pour les routes de demain – CES 2023

Beomjun a été créée en 1999 et est une entreprise qui promeut le progrès écologique grâce à sa nouvelle technologie de traitement du béton et de l’asphalte avec des additifs spéciaux. Beomjun a développé une solution écologique pour protéger les routes contre la formation de verglas grâce à l’utilisation de matériaux à changement de phase (PCM) tels que le calcium, le magnésium et l’acétate dans la construction des routes, plutôt que des agents anti-gel tels que le sel ou le chlorure de calcium. Cette technologie, appelée PBI (Protection contre le verglas), est également capable d’augmenter la durabilité des routes en absorbant et en libérant la chaleur sur la surface de la route en fonction des conditions climatiques et atmosphériques actuelles. Il participent au CES 2023, l’un des événements tech les plus influents au monde. Ici, les marques et les entreprises ont pu se rassembler avec des partenaires et être présentées parmi d’autres innovateurs exceptionnels qui représentent tous les secteurs technologiques.

Beomjun – Pour des routes orientées vers l’avenir

Beomjun, basé en Corée du Sud, a obtenu l’approbation du Ministère des Terres, de l’Infrastructure et des Transports pour l’utilisation de soufre modifié qui est un sous-produit de la raffinage industriel du pétrole et qui est généralement classé comme déchet. Le liant d’asphalte à partir de soufre modifié est utilisé pour prolonger les performances des routes, tout en les protégeant de la glace noire. Cette technologie écologiquement friendly utilise 0 % de chlorure de calcium et est appelée PBI (Protection contre la glace noire). La durabilité des routes est considérablement augmentée en posant une route avec un matériau qui absorbe et libère la chaleur sur la surface de la route en fonction des conditions climatiques et atmosphériques actuelles.

Le PBI fonctionne en mélangeant des matériaux à changement de phase (PCM) tels que le calcium, le magnésium et l’acétate avec d’autres matériaux poreux utilisés pour construire des routes au lieu d’agents anti-gel tels que le sel ou le chlorure de calcium. Ce processus est plus écologiquement friendly que la seconde méthode, car l’un des objectifs de Beomjun est de faire connaître les additifs de béton et d’asphalte écologiquement positifs pour la construction de routes de haute performance.

Les objectifs de Beomjun

Outre cette résolution, Beomjun vise également à prévenir les accidents de la circulation qui surviennent fréquemment en raison de la formation de glace noire sur les routes et qui causent des voitures à glisser incontrôlablement à haute vitesse, lorsque les températures dépassent -4 degrés et que les conditions environnementales correspondantes se produisent.

En outre, ils visent maintenant à promouvoir leur produit de manière compétitive à la fois sur le plan domestique et international pour ses qualités avantageuses telles que sa haute fonctionnalité, sa réduction des coûts et surtout son caractère écologique.

Enfin, le plan est de lancer un prototype et de recruter des distributeurs, et dans le cadre de l’expansion de trouver des ressources humaines talentueuses et d’améliorer les opérations de marketing. Cette entreprise exceptionnelle a réussi à remporter le King Sejong Award et ne manquera pas de devenir une excellente addition à l’événement CES.