Corée en force : l’énergie innovante des startups à VivaTech 2025

Le Ministère coréen des PME et Startups frappe fort ! À l’occasion du salon Viva Technology 2025 à Paris, il a inauguré le K-Startup Pavilion pour accompagner les jeunes pousses coréennes dans leur conquête de l’Europe. Ce rendez-vous, véritable temple de l’innovation, met en lumière l’ingéniosité coréenne dans un environnement bouillonnant d’idées et d’opportunités.

Le K-Startup Pavilion, vitrine de l’innovation coréenne

VivaTech, co-organisé par Les Echos et Publicis, s’impose comme l’événement tech incontournable en Europe. L’édition 2025 accueille quelque 13 500 startups, 3 000 investisseurs et pas moins de 165 000 visiteurs. Dans ce contexte effervescent, la Corée du Sud occupe cette année un espace stratégique avec le K-Startup Pavilion, localisé dans le Hall 1 (stands D-44 et K-11).

En collaboration avec six organisations majeures, comme le KISED ou encore le Seoul AI Hub, la Corée y présente 26 startups prometteuses spécialisées en IA, biotechnologies, smart cities et développement durable. Ce pavillon se veut un tremplin pour l’écosystème coréen qui ambitionne de séduire les investisseurs et acteurs européens.

Rencontres, pitchs et innovations au rendez-vous

Pour donner toutes leurs chances aux startups, le ministère multiplie les initiatives sur place. La soirée K-Startup Night offre des opportunités de réseautage uniques, tandis que les séances de pitch permettent aux entrepreneurs de présenter leur savoir-faire à un public international.

Quelques noms brillent déjà : Morphing I et son IA pour la gestion intelligente des canalisations, TMEVnet et ses câbles ultra-légers destinés à la recharge rapide des véhicules électriques, ou encore WOORIKIDS+ qui mise sur la beauté respectueuse de l’environnement. Ces startups incarnent la diversité et la créativité qui animent l’écosystème coréen.

Une stratégie d’expansion et de partenariat ambitieuse

Selon Jae-yoon Shim, directeur en charge de la politique startup au ministère, la présence coréenne à VivaTech s’inscrit dans un plan global pour renforcer la présence des start-ups coréennes à l’international. Après avoir ouvert le K-Startup Center de Paris en 2022 ou encore été nommé “Country of the Year” en 2023, la Corée affiche clairement ses ambitions. D’ailleurs, les regards se tournent déjà vers le rassemblement COMEUP, l’autre grand rendez-vous organisé par le ministère à Séoul, qui promet d’accueillir davantage de startups et de partenaires internationaux cette année.

