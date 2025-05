NextRise 2025 crée une opportunité unique pour les startups mondiales

La Corée du Sud s’impose depuis plusieurs années comme un carrefour majeur pour l’innovation. Cette dynamique atteint son apogée avec NextRise 2025, un événement attendu des startups du monde entier. Ce salon offre une plateforme unique pour créer des liens avec les leaders de la technologie et du capital-risque. Découvrons ensemble pourquoi cet événement attire toujours plus d’acteurs de l’écosystème mondial.

NextRise 2025 : Un rendez-vous majeur pour l’innovation et les startups mondiales

NextRise 2025 réunira à Séoul plus de 500 startups venues de tous horizons. Les innovations présentées toucheront à l’IA, la mobilité et la durabilité. Cet événement rassemble aussi 250 entreprises internationales, des investisseurs et des décideurs majeurs. Grâce à cette diversité, chaque participant peut découvrir de nouvelles tendances et des opportunités inédites.

Rencontres d’affaires : un accélérateur de croissance unique

Chaque année, les réunions d’affaires 1:1 sont au cœur du succès de NextRise. Plus de 3 600 rencontres sont attendues sur deux jours. Les jeunes pousses peuvent ainsi présenter leurs solutions à des géants comme LG Chem, Hyundai Motor, ou encore Amazon AWS. Ce système facilite les introductions stratégiques. Beaucoup de startups l’utilisent pour nouer des partenariats ou même lever des fonds : en 2024, plus de 100 sociétés ont réussi à lever près de 300 millions de dollars.

L’Allemagne, pays d’honneur et partenaires internationaux

L’édition 2025 mettra l’accent sur l’ouverture internationale avec l’Allemagne comme pays d’honneur. Un pavillon spécial « Startup Germany » verra le jour, avec des événements communs à l’IFA Berlin et au ministère allemand de l’économie. NextRise collaborera aussi avec des plateformes mondiales telles que JETRO du Japon et VivaTech en France. Plus de 20 partenaires mondiaux participeront à cet écosystème connecté.

En résumé, NextRise 2025 s’impose comme le salon où il faut être pour innover et croître en Asie. Startups et innovateurs trouveront sur place des partenaires, des financements et de précieux conseils. Ce rendez-vous est une porte d’entrée unique pour toutes celles et ceux qui visent un développement global. À Séoul, l’avenir commence aujourd’hui !

Lisez notre dernier article tech : Envie de jouer à Elden Ring Nightreign ? Voici les configurations PC requises