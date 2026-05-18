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LEGO émerveille : Minas Tirith prend vie, la magie s’invite chez vous

il y a 51 minutesDernière mise à jour: 18 mai 2026
2 minutes de lecture
GPT : LE GROUPE LEGO DÉVOILE LE SET LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : MINAS TIRITH™ LEGO® ICONS POUR CÉLÉBRER LE 25ÈME ANNIVERSAIRE DE LA SAGA.

LEGO frappe fort avec son nouveau set dédié aux fans de fantasy et de briques ! En collaboration avec Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, le groupe danois vient d’annoncer la sortie tant attendue du LEGO Icons Le Seigneur des Anneaux : Minas Tirith. De fait, le set LEGO Minas Tirith s’annonce comme l’un des plus impressionnants pour les collectionneurs. C’est une façon spectaculaire de fêter le 25ème anniversaire de la saga culte. Ainsi, petits et grands sont invités à reconstruire la mythique cité du Gondor.

Minas Tirith : la Cité Blanche revisitée en briques

Ce nouveau set n’est pas là pour faire de la figuration. Avec ses 8278 pièces, LEGO recrée la majesté de ce symbole fort de la Terre du Milieu. Le LEGO Minas Tirith mesure près de 59 cm de haut et offre une reproduction de la citadelle inégalée jusqu’ici. De plus, ses remparts en terrasses, sa citadelle et son architecture détaillée ravivent instantanément la fièvre de l’aventure épique. LEGO a pensé à tout : vous pourrez admirer la ville de loin. Ensuite, en l’ouvrant, vous pourrez explorer chaque recoin, de la mythique salle du trône aux espaces secrets des défenseurs du Gondor.

LEGO minas tirith

Pour donner vie à cet univers, le set comprend une sélection de 10 minifigurines emblématiques. On retrouve Gandalf Le Blanc, Faramir, Denethor, Aragorn Roi Elessar, Arwen, Peregrin Touque et quatre soldats du Gondor. Il y a aussi le légendaire cheval Gripoil. Les tenues, accessoires et détails poussés plongent directement dans l’ambiance du film. De plus, les fans apprécieront tous les éléments uniques à LEGO Minas Tirith, qui font la différence avec d’autres constructions.

LEGO minas tirith

Un cadeau épique pour le lancement

LEGO ne s’arrête pas là. En achetant le set entre le 1er et le 7 juin 2026, les fans recevront gratuitement l’exclusif LEGO Icons Le Seigneur des Anneaux : Grond. D’ailleurs, cette mini-réplique fidèle du bélier impressionnant, utilisé lors du siège de Minas Tirith, inclut deux figurines d’Orques prêtes à enfoncer la Grande Porte ! De quoi enrichir une scène phare et coller au plus près de l’action. Enfin, LEGO Minas Tirith se complète à merveille avec ce mini-bélier pour rejouer l’assaut légendaire du film.

set

Avec un prix conseillé de 649,99 € et une disponibilité en avant-première pour les membres LEGO Insiders dès le 1er juin 2026, le set promet de satisfaire autant les collectionneurs que les passionnés de la saga. Par ailleurs, le lancement public aura lieu le 4 juin 2026.

N’attendez plus ! Dites-nous en commentaire quel personnage ou quelle scène vous rêvez de voir en LEGO et partagez l’info avec vos amis. Pour finir, la légende LEGO Minas Tirith ne fait que commencer. La Cité Blanche n’attend que vos mains de bâtisseur…

il y a 51 minutesDernière mise à jour: 18 mai 2026
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Photo de Xavier

Xavier

Je suis rédacteur testeur au Café du Geek depuis 2020. Je suis passionné de tech, mais surtout de ce qu’elle apporte (ou pas) dans la vraie vie. J’aime tester, comprendre, démonter et parfois remettre en question ce qu’on nous vend comme indispensable. Sur Le Café du Geek, j’écris avec instinct, curiosité et honnêteté, en privilégiant toujours l’expérience réelle plutôt que les promesses marketing. Mon objectif est simple : partager une vision plus humaine de la technologie et aider à faire de vrais choix, pas juste de beaux achats.

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