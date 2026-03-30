Test – Lego Zelda Ocarina of Time : le set collector pour les fans

J’ai monté ce set un samedi soir. Café posé à côté. Alors j’ai ouvert la boîte Lego Ocarina of Time qui porte la référence 77093. Très vite, j’ai compris le ton. C’est un set pour fans. Mais aussi pour collectionneurs patients. J’ai pris mon temps. J’ai savouré chaque étape. Et surtout, j’ai retrouvé une sensation simple. Le plaisir brut de construire. Pourtant, je me suis aussi posé la question. Est-ce que ce set vaut vraiment son prix ?

Faut-il acheter le set Lego Zelda Ocarina of Time ? Oui. si vous aimez Zelda et les beaux sets d’exposition.

si vous aimez Zelda et les beaux sets d’exposition. Non. si vous cherchez un LEGO interactif ou abordable. 💡 Verdict : Le set LEGO Zelda Ocarina of Time est qualitatif. Il est fidèle. Il fait plaisir. Mais il vise clairement les collectionneurs.

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Contexte du test

Montage du set seul, en une seule session. Puis je l’ai exposé sur une étagère. Le set est évalué sur son montage, le rendu visuel et sa stabilité. Les liens ne sont pas affiliés et donc sans impact sur notre avis

Le set Lego Zelda ocarina of time est-il réussi dès l’unboxing ?

La boîte est massive. Elle annonce clairement la couleur. On est sur un set premium. Les sachets sont au nombre de huit. Le tri est classique LEGO. Mais la notice est soignée. Elle rappelle l’univers Zelda. On sent l’hommage. Pourtant, l’ouverture reste sobre. Pas de surprise folle. C’est du LEGO pur.

Le design général est très propre. Les pièces sont de qualité. Les couleurs respectent l’ambiance Ocarina of Time. L’ensemble est solide et il tient bien en main. Mais surtout, il se destine à l’exposition. On n’est donc pas sur un set de jeu. On est sur un set vitrine.

Les détails du set sont assez nombreux. Et l’objet final est plus statutaire. J’ai bien aimé les petits bonus comme les personnages. Cela va dans le sens de le scène de fin et l’esprit du jeu. Le set reste donc cohérent.

En résumé, l’unboxing est plaisant. Il est qualitatif. Il est fidèle à l’univers. Mais il ne révolutionne rien. Il confirme juste un positionnement collection. En revanche, une fois le set ouvert, on n’a qu’une envie, le monter, tout de suite et sans attendre. Clairement il n’est pas fait pour les gens patients.

Quelles sont les caractéristiques du Lego Zelda ocarina of time ?

Le set propose une construction dense. Il vise clairement les adultes. Et il se concentre sur la scène finale d’Ocarina of Time.

Nombre de pièces : 1003

Thème : Zelda Ocarina of Time

Type : set d’exposition

Minifigurines : présentes

Dimensions finales : format vitrine (29 cm, 17 cm de haut)

Temps de montage : 6 à 8 heures

Prix officiel : 119.99€ aligné sur les sets premium LEGO

Les fonctionnalités sont simples. On assemble, on expose et on admire. Il n’y a pas de mécanisme complexe. Mais les détails visuels sont nombreux. Les textures sont travaillées. Les couleurs sont justes. Pourtant, le set reste classique dans son approche. J’ai donc apprécié la cohérence globale. Chaque étape apporte un élément reconnaissable. Chaque module s’intègre par ailleurs très bien. Le résultat final est ainsi qualitatif. Même de loin. A noter que le personnage de Ganon comporte de nombreuses petites pièces, il fait partie de la phase la plus longue à monter.

Le Lego Zelda ocarina of time est-il intéressant une fois monté ?

Une fois terminé, le set impressionne. Il attire l’œil. Il évoque immédiatement le jeu. Les fans reconnaissent la scène. Et les visiteurs posent des questions. C’est bon signe. La stabilité est excellente. Le set ne bouge pas. Les pièces tiennent bien. Les assemblages sont solides. Pourtant, il faut rester délicat. C’est un objet d’exposition. Pas un jouet pour enfant.

L’efficacité se mesure surtout au plaisir de montage. Et là, c’est réussi. Les étapes sont variées. Les techniques changent. On ne s’ennuie pas. Pourtant, certaines phases sont répétitives. Mais elles restent courtes. En conditions réelles, le set trouve vite sa place. Sur une étagère. Sur un bureau. Dans une vitrine. Il devient un objet déco geek notamment avec sa stabilité sans concessions. Il remplit donc ce rôle parfaitement.

Par rapport au Lego Battle at Arlong Park que j’ai déjà monté ou bien le Book Nook Sherlock Holmes, celui-ci est bien plus plaisant. Peut-être est-ce lié à la nostalgie de Zelda mais en tout cas je l’ai trouvé plus intéressant. Il n’est pas plus complexe juste plus plaisant.

Je l’ai placé près de mes autres sets. Et il se distingue. Il attire l’œil, il évoque une époque, et il rappelle des souvenirs. Pourtant, il ne se manipule pas souvent. C’est un objet à regarder. Le montage est un moment calme. Presque méditatif. J’ai pris mon temps. J’ai profité de chaque étape. Et j’ai ressenti ce plaisir simple. Construire sans distraction. Concrètement il ne prend pas trop de place avec ses 29 cm de large, il est dont assez facile à exposer. Petite astuce au passage que font tous les fans de Lego pour nettoyer ses sets, il suffit d’utiliser un pinceau à poil souple pour enlever la poussière

Dans une mise en situation réelle, le set fonctionne. Il décore., il raconte une histoire. Il crée une ambiance. Mais il ne remplace pas un set interactif. Il complète une collection. Pour comparer avec d’autres sets je trouve qu’il vise les fans adultes. Et ce set s’inscrit clairement dedans.

Faut-il acheter le Lego Zelda ocarina of time ?

Si vous êtes fan de Zelda, oui. Si vous collectionnez les sets LEGO premium, oui. Mais si votre budget est serré, réfléchissez. Le prix est cohérent. Il suit le marché. Pourtant, j’aimerais qu’il soit plus bas. Le set offre un vrai plaisir de montage. Il propose une belle pièce d’exposition. Il respecte l’univers. Mais il n’apporte pas de révolution. Il s’adresse à un public précis, celui qui privilégie l’exposition.

Conclusion

Le LEGO Zelda Ocarina of Time est un set réussi. Il est qualitatif, fidèle et est plaisant à monter. Pourtant, il vise clairement les collectionneurs. Le prix est cohérent avec le marché. Mais j’aurais aimé un tarif plus doux. Malgré cela, le plaisir est réel et le résultat final mérite sa place en vitrine.

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