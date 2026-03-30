Audio-Technica frappe fort : performez sans bruit pour des vidéos éblouissantes !

Audio-Technica revient en force sur le marché du son pour créateurs avec deux nouveaux venus : l’ATV-SG1 et l’ATV-SG1LE. Fidèle à sa réputation, la marque japonaise s’adresse ici à tous les vidéastes exigeants et à ceux qui veulent franchir un cap en audio lors de leurs tournages avec un appareil photo ou une caméra.

Deux microphones canon, une signature audio inégalée

Pour leur lancement, l’ATV-SG1 et l’ATV-SG1LE s’inspirent du design robuste de la mythique série 20 d’Audio-Technica. Au menu, une grille solide, une nouvelle membrane de 14 mm, et surtout un son naturel haute résolution. Mais la vraie clé, c’est leur tube acoustique directionnel de 100 mm. Grâce à lui, les créateurs peuvent capter précisément leur source tout en écartant le brouhaha environnant.

S’ajoute une suspension antichoc intégrée pour annuler les bruits liés aux mouvements de la caméra, un détail qui fera toute la différence lors des tournages extérieurs ou ceux en conditions instables. Les deux micros intègrent aussi la fameuse technologie brevetée A-T d’immunité au bruit, efficace contre les interférences RF et smartphones. Le design compact, la plaque de montage à douze positions et la bonnette anti-vent montrent la maturité de la conception… et une fabrication 100% japonaise.

Des fonctionnalités avancées pour tous les besoins

Le modèle ATV-SG1LE s’adresse principalement aux créateurs et vidéastes qui veulent simplement améliorer l’audio de leur reflex ou appareil hybride, sans prise de tête technique. Un simple câble TRS 3,5 mm suffit pour brancher le micro, qui s’alimente directement via la caméra. Malgré sa compacité, il promet une belle dynamique grâce à son circuit d’alimentation unique et des performances dignes des micros plus imposants.

De son côté, l’ATV-SG1 s’adresse à ceux qui recherchent plus de contrôle. Ici, place à un filtre coupe-bas pour réduire les nuisances comme le vent ou la climatisation, un bouton de réglage du gain pratique et surtout la fameuse option Safety Track, qui enregistre une piste de secours -6 dB idéale en cas de pics de volume. Les plus exigeants apprécieront aussi l’entrée micro secondaire, la sortie casque à volume réglable pour un monitoring en temps réel, ainsi qu’une autonomie de 24 heures via batterie rechargeable USB.

Prix, disponibilité et à qui s’adressent ces micros ?

Que vous soyez YouTubeur confirmé, journaliste, podcasteur ou simple amateur d’images léchées, l’ATV-SG1 et l’ATV-SG1LE proposent une offre sérieuse. Livrés chacun avec bonnette et accessoires indispensables, ils seront disponibles fin mars 2026. Côté tarifs, Audio-Technica reste compétitif : 99,00 € TTC pour l’ATV-SG1LE et 199,00 € TTC pour l’ATV-SG1 — idéal pour s’équiper quel que soit votre niveau.

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Petit détail qui change tout : en effet, chaque micro se positionne à la perfection grâce à son rail coulissant ajustable et sa plaque de montage à 12 crans. Ainsi, vous pouvez couvrir toutes les situations de tournage, avec l’expertise Audio-Technica au bout du micro.

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