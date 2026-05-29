Sony dévoile le catalogue PlayStation Plus de juin 2026…avec l’arrivée massive de Destiny 2

Un mois sous le signe du multijoueur : c’est ce que Sony nous réserve avec les jeux PlayStation Plus du mois de juin 2026. Dès le 2 juin, les abonnés Essential, Extra et Premium pourront récupérer trois titres majeurs, complétés par la version ultime de Destiny 2. Plus de détails ci-dessous.

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La “Legacy Collection” de Destiny 2 arrive sur PS Plus Extra et Premium en juin !

C’est la façon pour Bungie de rendre hommage à son jeu culte avant la fin de sa prise en charge. Destiny 2 rejoindra donc le catalogue PlayStation Plus Extra et Premium dès le 9 juin 2026, avec Legacy Collection. Cette compilation regroupe pratiquement tout le contenu majeur sorti pour le jeu jusqu’à l’extension The Final Shape, dont :

Shadowkeep

Beyond Light

The Witch Queen

Lightfall

The Final Shape

Cette arrivée intervient dans un contexte particulier, alors que Bungie a annoncé la fin du développement de son looter-shooter phare. L’intégration au PS Plus offre ainsi aux nouveaux joueurs un accès quasi complet à l’arc narratif majeur du jeu.

Grounded: Fully Yoked Edition

Développé par Obsidian Entertainment, Grounded: Fully Yoked Edition propose une expérience de survie coopérative où des adolescents miniaturisés doivent survivre dans un jardin devenu un environnement hostile. Le jeu peut accueillir jusqu’à quatre joueurs, et intègre l’ensemble de ses mises à jour majeures.

Un mix entre fun et roguelite qui fera de vos soirées co-op une véritable partie de plaisir communicatif…ou pas !

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Suite du jeu de combat crossover de Nickelodeon, ce deuxième opus élargit son roster avec des personnages emblématiques issus de licences cultes comme Bob l’Éponge ou les Tortues Ninja. Le gameplay a également été retravaillé avec des mécaniques plus dynamiques, l’ajout de “Supers” et un mode solo roguelike.

Warhammer 40,000: Darktide, la brutalité coopérative pour le Playstation Plus de Juin

Passons à un registre plus mature pour le dernier jeu du catalogue PlayStation Plus de juin. Développé par Fatshark, Warhammer 40,000: Darktide plonge les joueurs dans des missions coopératives intenses à quatre joueurs. Le titre mélange combats au corps-à-corps nerveux et gunfights dans un univers sombre et oppressant, fidèle à la licence Warhammer 40K.

Ces trois jeux seront accessibles aux abonnés PlayStation Plus Essential dès le 2 juin prochain.