Voici les jeux PS Plus pour le mois de mai 2026 !

Miser sur la qualité que la quantité : tel est le credo de Sony pour régaler ses abonnés PS Plus pour ce mois de mai 2026. Cette fois, on a une sélection courte mais éclectique, et met en avant trois approches du jeu vidéo très différentes. Simulation sportive, action-RPG, jeu indé : découvrez les titres gratuits de ce mois.

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EA Sports FC 26

Dernier opus de la franchise phare d’EA Sports, EA Sports FC 26 est une simulation toujours plus tournée vers le réalisme. Les joueurs auront droit à des équipes officielles, avec des effectifs actualisés et une mise en scène fidèle des compétitions internationales.

Pas de plan narratif pour EA Sports FC 26. En revanche, un mode carrière scénarisé fera bien le bonheur des invétérés de foot. Le joueur peut incarner un entraîneur ou un footballeur en devenir, gravissant les échelons du football mondial au fil des transferts et des décisions stratégiques.

Wuchang: Fallen Feathers

Si vous aimez les souls-like et que vous êtes abonné PS Plus, Wuchang: Fallen Feathers fera votre bonheur pour ce mois de mai. Ce jeu signé Leenzee plonge les joueurs dans une Chine en déclin, à la fin de la dynastie Ming, où une mystérieuse malédiction transforme les êtres humains en créatures corrompues. On y incarne Wuchang, une guerrière frappée par ce mal étrange, contrainte de survivre dans un monde en ruine.

Nine Sols

Le PS Plus de ce mois de mai met également en avant une production indépendante au style metroidvania. Dans Nine Sols, le récit suit un protagoniste revenu d’entre les morts dans un monde ancien mêlant science avancée et croyances spirituelles. Il explore donc ce territoire fracturé où les survivants vivent sous le joug de neuf figures quasi divines.

Au fil de son périple, il découvre progressivement les origines de ce monde rétro-futuriste. Les boss vous rappelleront les combats de Sekiro, avec un style mêlant esquive et parry. Nous n’en dirons pas plus !

Oui, on n’a que trois jeux, mais une chose est sûre : vous en aurez pour plusieurs heures de jeu. Ils seront disponibles pour les abonnés PS Plus Essentiel, Extra et Premium du 05 mai au 1er juin 2026.

Maintenant, à vos manettes !